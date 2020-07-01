Это удар - в команде Путина истерика из-за нового решения США

1 июля международное сообщество поразила долгожданная новость — стало известно, что на российский газопровод Северный поток-2 ждут новые санкции, ведь американские сенаторы поддержали внесение пункта о санкциях в оборонный бюджет США. Это решение не могло не остаться без реакции со стороны команды главы Кремля Владимира Путина — в компании Nord Stream 2 AG сразу же запаниковали, ведь в случае введения новых санкций Штатов будут заблокированы около 700 млн евро инвестиций в проект Северный поток-2 . У Путина новое решение США назвали настоящим ударом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Предложенные со стороны США дополнительные санкции непосредственно коснутся более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. В непростой экономической ситуации санкции заблокируют около 700 млн евро инвестиций на завершение строительства газопровода", — заяивлы в Nord Stream 2 AG.

Кроме того, там пожаловались, что санкции поставят под удар около 12 млрд евро капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, в том числе, примерно, 8 млрд евро, вложенных непосредственно в строительство Северного потока-2 , а также 3 млрд евро, инвестированных в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии, и 750 евро млн — в Чехии.

Стоит обратить внимание на то, что команда Ангелы Меркель также прокомментировала возможные новые санкции в отношении Северного потока-2 — их назвали неприемлемыми.

"Позиция правительства ФРГ по этому вопросу однозначна: экстерриториальные санкции являются вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС. Очевидно, что американская сторона пытается в одностороннем порядке остановить проект", — заявил пресс-секретар в МИД ФРГ Нильс Аннен.

Он также подчеркнул, что под угрозой санкций могут оказатся кроме немецких, французских, голландских компаний также и австрийские.

"Время голосования и другие детали неизвестны, но мы вынуждены исходить из того, что этот законопроект вскоре будет принят", — сказал Аннен.