Хотелось наказать - Усик решился на громкое признание

В 2017 году украинец Александр Усик встретился на ринге с немецким боксером Марко Гуком. Недавно бывший чемпион мира в тяжелом весе рассказал подробности того боя. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Klitschko-brothers.com.

По словам боксера, он хотел драться с немцем, но их остановил арбитр.

"Хотелось побоксировать с Гуком еще в то время, когда у него был пояс. Потому что он такой наглый, самоуверенный парень. Очень интересный поединок был. Я начал бой более разумно. Чем более сложным является оппонент, тем ты больше из себя достаешь. Я не был озлоблен на него, хотелось по-спортивному его наказать... Но судья рано остановил бой. Марко не до конца получил то, что должен был получить. с Гуком происходило что-то невероятное — он горел, как дом из сруба, горел просто, а огнетушителя не было", — объяснил Усик.

Напомним, Усик и Гук встретились в Берлине 9 сентября 2017 года. Судья остановил бой в 10-м раунде. Украинцу удалось дойти до полуфинала World Boxing Super Series. Позже он получил победу на турнире.

Сейчас бои нескольких выдающихся украинских боксеров оказались сорванными. Причиной стала пандемия коронавирус COVID-19 и жесткий карантин, который вводили во многих странах мира. Через закрытые границы они не могли добраться до места проведения поединков, а через ограничение спортивные события не могли проходить до последнего времени.

Предварительно бой Александра Усика против Энтони Джошуа планируют провести весной 2021 года. Впрочем, этот период — ориентировочный.

Как сообщал ONLINE.UA, британский боксер Тайсон Фьюри сделал редкий для него комплимент в адрес украинского коллеги Александра Усика. Он оценил его шансы устоять против Деонтея Уайлдера.

По мнению британского тяжеловеса, чемпиона WBC, украинец как минимум доставит неприятности американскому боксеру.