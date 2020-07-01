Мы наблюдаем - у Меркель сделали жесткое предупреждение Украине

Команда лидера ФРГ Ангелы Меркель продолжает внимательно следить за ситуацией в Украине и политическими шагами и решениями украинского лидера Владимира Зеленского. Так, недавно стало известно, что МИД Германии сейчас очень внимательно наблюдает за уголовным преследованием бывшего президента Петра Порошенко, в частности, через немецкое дипломатическое представительство в Киеве. Что важно понимать, кроме отслеживания "дела Порошенко", официальный Берлин не забывает регулярно напоминать украинским коллегам о борьбе с коррупцией и проблемах с обеспечением норм правового государства. Это активно обсуждалось во время недавней встречи главы немецкого МИД Гайко Мааса с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на украинскую службу "Deutsche Welle".

Немецкие дипломаты очень расстроены планами команды Зеленского реформировать судопроизводство по-своему, не считая рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за планами реформы судопроизводства, которые не оправдывают ожиданий международных партнеров", — заявил собеседник издания во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Нельзя забывать на то, что Венецианская комиссия и общественные активисты в Украине критикуют начатую Зеленским судебную реформу как таковую, которая не соответствует заявленной целью повысить независимость судей.

Стоит напомнить о том, что бывшего президента Петра Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя председателя СВР скандального Сергея Семочко. 18 июня 2020 в Печерском суде начали выбирать ему меру пресечения. Офис генерального прокурора заявлял, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей. Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятом президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что адвокат бывшего украинского лидера Петра Порошенко 1 июля опубликовал видео-ответ руководительнице Офиса генерального прокурора Ирине Венедиктовой.