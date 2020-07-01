Правительство готовится - Зеленский сделал неотложное предостережение украинцам

В Офисе президента назвали показатель заболеваемости на COVID-19 по состоянию на 1 июля. Сейчас он достигает 58 инфицированных на 100 тысяч населения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на совещание в ОПУ за председательством президента Владимира Зеленского.

Представители правительства отчитались о низкий уровень использования аппаратов искусственной вентиляции легких. Показатель достигает 6,5%.

"У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ШВЛів, и уровень смертности достаточно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составляли пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медикам надо защищать больше, ведь они – на передовой", — подчеркнул Зеленский в ответ.

Правоохранительные органы во время сейчас проинформировали об оформлении за последние сутки 484 протоколов против общественных заведений, которые пренебрегали правилами карантина. Среди них клубы, рестораны.

"Одновременно правительство готовится ко второй волне эпидемии", — подчеркнули в ОПУ.

По состоянию на утро 1 июля в Украине подтвердили уже 44 998 диагнозов коронавируса COVID-19 . За последние сутки новых обнаружили 664.

Отдельные регионы страны в июне решили не ослаблять карантин из-за усложненной эпидемическую ситуацию. Администрация некоторых наоборот усилила режим.