Сколько можно издеваться - Путин опозорился во время голосования за поправки в Конституцию РФ

Глава Кремля Владимир Путин, кажется, не может ни дня прожить без скандалов и неоднозначных выходок, которые шокируют не только простых россиян, но и всю международную общественность. Так 1 июля российский президент появился на избирательном участке в Москве, чтобы проголосовать за свои же поправки в Конституцию РФ, которые позволят ему "обнулить" президентские сроки и править страной вплоть до 2036 года. Как известно, именно 1 июля в России проходит основное голосования по поправкам в Конституцию. На избирательных участках работают комплексы обработки бюллетеней. До этого использовали только ящики, содержимое которых каждый вечер перемещали в сейф-пакеты для подсчета. Его проведут после окончательного закрытия участков 1 июля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

Согласно телетрансляции с избирательного участка в здании президиума Российской академии наук, глава Кремля прибыл на участок, прошел регистрацию и получил бюллетень. Однако, как заметили все присутствующие и представители медиа, Владимир Путин был на участке без маски и перчаток. Стоит обратить внимание на то, что отсутствие средств индивидуальной защиты является нарушением, за которое в Москве штрафуют. Новую выходку Путина уже активно комментируют пользователи социальных сетей. "Царь не хочет носить маску, чтобы люди не забыли, как он прекрасно выглядит?; Путин в очередной раз демонстрирует, что ему наплевать на людей, на правила, на страну — на все; нас штрафуют, если нет маски, а он себе разгуливает, как хочет! сколько можно издеваться?; на параде было так же — вы еще удивляетесь?; Путин продолжает намекать, что коронавирус — это миф, а пандемия — это просто заговор; у Путина десятки клонов: если кто-то заболеет и умрет — ничего страшного; и никто из журналистов не додумался спросить, где его маска? страшно, да? или там все купленные?; просто стыд", — возмущаются пользователи сети.

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