Медицина в Украине - что на самом деле готовит для людей глава Минздрава Степанов

Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк решил сделать важное предупреждение всем украинцам. Он обратил внимание на то, что во время заседания Комитета украинского парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования от главы Министерства здравоохранения Максима Степанова так и не услышали обещанной концепции продолжение медицинской реформы. По словам эксперта, вместо реальной стратегии с цифрами и расчетами все планы Минздрава сейчас сводятся к сохранению текущей ситуации (мы дадим вам столько, сколько вы привыкли получать) и доплат врачам. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение Миселюка в социальных сетях.

Эксперт предупреждает, что реформа от Степанова состоит в том, чтобы дофинансировать медицинские учреждения до уровня бюджета 2019 года, разработать протоколы лечения и стандарты медицинской помощи, а также механизмы финансирования для специализированных больниц. Еще Степанов пообещал врачам поднять зарплату, а реформу фактически отложил до 1 января 2021 года. Из всего перечня наиболее конструктивной, по словам специалиста, выглядит заявление о разработке национальных протоколов, но и здесь не все так хорошо.

"Здесь у нас действительно непаханое поле с кучей коррупционных рисков. Во времена Богатыревой протоколы разрабатывали определенные ассоциации. Во времена Супрун перешли в другие крайности — за основу взяли протоколы 27 стран, национальных не было. Другие министры предлагали брать Clinical Guidelines (Клинические исследования) европейских больниц, переводить и адаптировать. Какую модель выбрал сейчас Минздрав — остается неясным, хотя это миллиардные средства и, как следствие, очень серьезные коррупционные риски для государства", — подчеркнул Миселюк.

Что важно понимать, финансовые инициативы Степанова специалист считает явным возвращением к прежней системе функционирования медицинской отрасли.

"Давайте вспомним, с чего началась медицинская реформа? Из понимания, что какие бы средства не выделяло государство — их все равно не хватает, большинство больниц находится в плохом состоянии, врачи недовольны условиями труда и зарплатами, пациенты — качеством услуг и необходимостью за них платить из собственного кармана", — добавил Миселюк.

По мнению специалиста, Степанов, предлагая дофинансировать учреждения, не позаботился об улучшении качества обслуживания, полностью нивелирует саму идею реформы. Также Миселюк обратил внимание на то, что предлагая повысить зарплаты медикам, министр превышает свои полномочия, поскольку установление тарифной сетки является зоной ответственности местной власти.