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Это не нормально - у Зеленского готовят новый резонансный закон

Политика | Читати новину українською
Это не нормально - у Зеленского готовят новый резонансный закон Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поделился с украинцами важными данным — он рассказал, что команда украинского лидера Владимира Зеленского уже готовит новый законопроект, предусматривающий наказание за публикацию секретных разговоров чиновников. Ермак отметил, что это необходимо для "защиты государственной безопасности", однако пока не объяснил, что именно будет предусматривать новый закон. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Washington Post.

"Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства (речь идет о пленках переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена — ред.). И не важно, этот незаконный поступок совершил гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы" , — заявил Андрей Ермак.

Как известно, еще 19 мая народный избранник Андрей Деркач опубликовал аудиоматериалы, которые, как он сам утверждает, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на бывшего президента Украины Петра Порошенко. После этого в партии "Европейская солидарность заявили, что обнародованные аудиофрагменты" сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечение в американскую избирательную кампанию". Кроме того, Порошенко добавили, что одной из задач пресс конференции Деркача" является лоббирование интересов олигарха Коломойского ", мол, "очевидно Приватбанк — это вознаграждение за участие в этой российской провокации".
 
Стоит обратить внимание на то, что недавно бывшие американские послы в Украине неожиданно для всех предупредили о наглой попытке втянуть команду Зеленского в американские внутренние дела и даже попытки поссорить страны. Экс-дипломаты подчеркнули, что они осуждают подобные намерения, а также призвали украинскую власть принимать правильные решения и быть осторожной.

"Нас разочаровывают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте предстоящих выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году. Подобные усилия способствуют ложному и токсическому нарративу, который не имеет основания в реальности американско-украинских отношений, чтобы ослабить отношения между США и Украиной и внести раскол между двумя странами", — заявили в США.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, Госдеп США жестко отреагировал на упреки главы государства Владимира Зеленского.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис президента, закон о наказании за публикацию разговоров чиновников, скандал, пленки Деркача
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