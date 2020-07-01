Это не нормально - у Зеленского готовят новый резонансный закон

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поделился с украинцами важными данным — он рассказал, что команда украинского лидера Владимира Зеленского уже готовит новый законопроект, предусматривающий наказание за публикацию секретных разговоров чиновников. Ермак отметил, что это необходимо для "защиты государственной безопасности", однако пока не объяснил, что именно будет предусматривать новый закон. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Washington Post.

"Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства (речь идет о пленках переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена — ред.). И не важно, этот незаконный поступок совершил гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы" , — заявил Андрей Ермак.

Как известно, еще 19 мая народный избранник Андрей Деркач опубликовал аудиоматериалы, которые, как он сам утверждает, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на бывшего президента Украины Петра Порошенко. После этого в партии "Европейская солидарность заявили, что обнародованные аудиофрагменты" сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечение в американскую избирательную кампанию". Кроме того, Порошенко добавили, что одной из задач пресс конференции Деркача" является лоббирование интересов олигарха Коломойского ", мол, "очевидно Приватбанк — это вознаграждение за участие в этой российской провокации".

Стоит обратить внимание на то, что недавно бывшие американские послы в Украине неожиданно для всех предупредили о наглой попытке втянуть команду Зеленского в американские внутренние дела и даже попытки поссорить страны. Э кс-дипломаты подчеркнули, что они осуждают подобные намерения, а также призвали украинскую власть принимать правильные решения и быть осторожной.