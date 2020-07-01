Это не нормально - у Зеленского готовят новый резонансный закон

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поделился с украинцами важными данным — он рассказал, что команда украинского лидера Владимира Зеленского уже готовит новый законопроект, предусматривающий наказание за публикацию секретных разговоров чиновников. Ермак отметил, что это необходимо для "защиты государственной безопасности", однако пока не объяснил, что именно будет предусматривать новый закон. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Washington Post.
"Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства (речь идет о пленках переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена — ред.). И не важно, этот незаконный поступок совершил гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы" , — заявил Андрей Ермак.
"Нас разочаровывают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте предстоящих выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году. Подобные усилия способствуют ложному и токсическому нарративу, который не имеет основания в реальности американско-украинских отношений, чтобы ослабить отношения между США и Украиной и внести раскол между двумя странами", — заявили в США.
Как сообщал ранее ONLINE.UA, Госдеп США жестко отреагировал на упреки главы государства Владимира Зеленского.