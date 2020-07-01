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Долгожданный бой Ломаченко и Лопеса - стала известна дата

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Долгожданный бой Ломаченко и Лопеса - стала известна дата Василь Ломаченко (фото — скриншот)

Пандемия COVID-19 сорвала несколько важных боев украинских боксеров. Лишь накануне Василий Ломаченко получил новую ориентировочную дату боя против американца Теофимо Лопеса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ESPN.

По словам промоутера Боба Арума, предварительно поединок за обладание титулом абсолютного чемпиона мира планируют на сентябрь.

"Я разговаривал с Ломаченко и Лопесом. Никто из них не хочет проводить промежуточных боев. Мы планируем поединок на сентябрь. С фанатами или без них", — подчеркнул организатор.

Он добавил, речь идет о 19 сентября. Бойцы должны встретиться на ринге одной из арен Лас-Вегаса.

Обладатель титула чемпиона мира IFM в легком весе Теофимо Лопес еще во время фазы жесткого карантина утверждал, что с нетерпением ожидает бой против украинца. Впрочем, это событие было невероятным эпидемической ситуации.

Менеджмент американского боксера пытался найти ему других соперников. Вероятным кандидатом рассматривали чемпиона мира WBC Девина Хейни. Впрочем, его команда не дала ответа.

Позже стало известно, что долгожданный бой Ломаченко — Лопес все же состоится. Его должны были бы провести еще 31 мая.

Напомним, украинский боксер в последний раз выходил на ринг еще в октябре прошлого года — против Люка Кэмпбелла. Благодаря этой победе в напряженном бою Ломаченко получил чемпионство WBC и объединил сразу три пояса — WBA Super, WBC, WBO

Как сообщал ONLINE.UA, боксер-чемпион Оскар Де Ла Хойя назвал трех главных бойцов современности. До этого лаконичного рейтинга американец добавил одного украинского спортсмена.

По мнению бывшего чемпиона в шести категориях, лидером современного бокса стал Сауль Альварес.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс, бой, Украина, спорт
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