Полный трэш - Порошенко на допросе в ГБР устроил демарш

В Государственном бюро расследований рассказали о том, что бывший украинский лидер и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, который пришел на допрос 1 июля, отказался давать показания в бюро и устроил настоящий демарш. Такой информацией поделился глава отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт бюро.

"Порошенко пришел к следователю ГБР для допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки", — заявил Вадим Приймачок.

По его словам, защитнику Порошенко вручили копию ходатайства о продлении срока предварительного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего президента и экс-заместителя председателя СВР Сергея Семочко. Стоит отметить, что после выхода из ГБР бывший украинский президент вместе со своими сторонниками направился к зданию Печерского суда Киева, где в 14.00 продолжилось заседание по избранию ему меры пресечения. Прокуратура ходатайствовала об избрании Порошенко пресечения в виде личного обязательства.

Глава "Европейской солидарности" уже успел прокомментировать сложившуюся ситуацию в своих социальных сетях.

"Полностью согласен с позицией Генерального прокурора Рябошапки: дело против меня — полный юридический трэш. Генпрокурор Рябошапка был вынужден подать в отставку из-за отказа подписать подозрение. В глубине души и госпожа Венедиктова согласна с господином Рябошапкой. Но, видя судьбу Рябошапки, и будучи зависимой от президента Зеленского, в отличие от нас, стороны защиты, она боится за свою судьбу. Снимите с нее это бремя: уважайте женщину!", — написал Порошенко.

Кроме того, политик обратился к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе ОГП Ирине Венедиктовой.

"Обращаюсь к госпоже Венедиктовой и господину Зеленскому: замахнулись — бейте! Не откладывайте, не бойтесь. Надо посадить за решетку — сажайте. Но помните: в Украине это плохо заканчивается", — добавил Порошенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что адвокат бывшего украинского лидера Петра Порошенко 1 июля опубликовал видео-ответ руководительнице Офиса генерального прокурора Ирине Венедиктовой.