Нет долгов - Кабмин удивил украинцев громким заявлением

1 июля, во время заседания Кабинета министров, глава правительства Денис Шмыгаль поделился с украинцами неожиданной новостью — он заявил, что Украина погасила все долги перед шахтерами государственных шахт. По его словам, почти 40 тыс шахтеров уже должны были получить надлежащую зарплату. Несмотря на это громкое заявление, протесты горняков на Банковой до сих пор продолжаются — кроме того, протестующие жалуются на действия правоохранителей, которые забирают их имущество и мешают мирно протестовать. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Кабмина.

"Вопрос зарплат украинским шахтерам. Еще в прошлую пятницу Минэнергетики выплатило дополнительные почти 340 млн гривен шахтерам. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт", — утверждает Денис Шмыгаль.

Стоит отметить, что ранее народный избранник от "Слуги народа" Андрей Герус также убеждал, что на большинстве государственных шахт заработная плата выплачена за май или частично за май.

Однако, несмотря на все эти заявления, 1 июля под Офис Владимира Зеленского опять пришли горняки, которые требуют выплату задолженности по зарплате. Ранее они также приходили на Банковую. Люди предупреждают власть, что их протесты "бессрочные".

Кроме того, в этот же день между протестующими и правоохранителями под Офисом Президента произошли столкновения. Это произошло тогда, когда бастующие попытались установить палатки. Андрей Герус уверяет, что среди протестующих — в основном работники ДТЭК "Добропольеуголь". Это — компания олигарха Рината Ахметова. Что важно понимать, в июне шахтеры Ахметова уже выходили на забастовку из-за простоя предприятия.