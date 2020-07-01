В Кабмине решились на неожиданный шаг - что следует знать

В Кабинете министров решили не спешить с выполнением одного из требований Международного валютного фонда. Правительство до августа продлил действие спецзобов’язань "Нафтогазу" продавать топливо для населения с льготой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам в.а. министра энергетики Ольги Богуславец, рынок газа таким образом не начнет функционировать с 1 июля.

Она пояснила, правительству сейчас необходимо решить несколько проблем, связанных с переходом на газовый рынок. Одна из них касается конкурса по определению поставщика последней надежды.

"Сегодня Кабинет Министров для проведения всех необходимых мероприятий для отбор такого поставщика последней надежды продлил действие ПСО для населения до 1 августа", — добавила посадовиця.

Планы по открытию газового рынка касались первоначально даты 1 мая. На фоне карантина из-за эпидемии COVID-19 ее перенесли на 1 июля. В этот день Министерство энергетики объявило о начале отбор. Эго будут проводит до 7 июля.

Следует заметить, что договоренности с МВФ относительно новой программы сотрудничества предусматривали запуск газового рынка именно 1 июля. На таких условиях, среди прочим, фонд согласился предоставить украинской стороне финансовую помощь суммой в 5 миллиардов долларов США.

Как сообщал ONLINE.UA, меморандум с Международным валютным фондом предусматривается отмену спецзобов’язання "Нафтогаза" относительно льготной цены на газ для населения. Впрочем, в Кабмине предположили продолжение этого решения еще на месяц.

По данным профессионального ведомства, к отмене ПСО осталась неделя, однако "единственное, что сделано — это НКРЕКП упростила процедуру смены поставщика газа для населения".