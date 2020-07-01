Что на самом деле Путин предлагал Лукашенко - Беларусь шокировала мир новым признанием

Посол Беларуси в России Владимир Семашко поделился с международным сообществом резонансными данным — он отметил, что год назад команда главы Кремля Владимира Путина предлагала президенту Беларуси Александру Лукашенко отдать 95% своих полномочий на "наднациональный уровень". Кроме того, белорусский дипломат рассказал некоторые подробности о предложениях российской стороны по дальнейшему развитию интеграции на брифинге посвященном Дню независимости Беларуси. Семашко отметил, что по его подсчетам, в Европейском союзе 18% полномочий были отданы на наднациональный уровень, другие функции оставались национальными. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Белта".

"Я вспоминаю 13 февраля 2019, когда в Сочи нам положили первое предложение (не буду называть авторов с российской стороны). И когда мы посмотрели и его передали президенту, президент пригласил меня, и я говорю: ну это полное "руки вверх" называется. Я даже не буду дальше эпитеты продолжать: там было все отдать вверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть", — добавил посол Беларуси в России.

По словам Семашко, когда проанализировал функции национальные и наднациональные (в ЕС — ред.), он насчитал только 18%, которые отданы были на наднациональный уровень, другие функции оставались национальными.

"А в том документе, который нам 13 февраля 2019 предложили, я насчитал 95% функций наднациональных", — подчеркнул белорусский дипломат.

В сети уже активно комментируют эту резонансную новость.

"Ого! 95%! Вот это у Путина аппетиты; меня уже ничего не удивляет; просто шок; А что Лукашенко хотел? Он знает, с кем имеет дело; Странно, что не все 100%; и мы об этом узнаем только спустя год; зато как все прекрасно начиналось", — отреагировали на новость пользователи сети.