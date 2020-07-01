Это невозможно: у Зеленского сделали важное предупреждение украинцам

Член команды украинского лидера Владимира Зеленского и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил важное предупреждением всем украинцам — он официально сообщил, что перенести местные выборы с октября месяца уже невозможно. Кроме того, политик обратил внимание на то, что на следующей неделе Верховная Рада должна назначить дату проведения местных выборов. Арахамия еще раз подчеркнул, что информация о возможном переносе даты выборов с октября является слухами. Об этом глава фракции "СН" рассказал в кулуарах украинского парламента, передает ONLINE.UA.

"Но для того, чтобы у кого-то, например, возникла мысль так сделать, на это понадобилось бы две сессии. У нас нет времени до выборов сделать это через две сессии, из-за изменений в Конституцию фактически. Я считаю, что этот сценарий невозможен, сколько бы там слухов не было. Это просто юридически невозможно сделать", — заверил представитель команды Владимира Зеленского.

Кроме того, он отметил, что президентская политическая "Слуга народа" успеет провести социологическое исследование для того, чтобы выбрать кандидатов от этой политисилы. Предполагается, что опрос проведут на улице, а не по телефону, как только улучшится ситуация с карантином, введенным из-за коронавируса. Как известно, очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советах, сельских, поселковых, городских голов запланированы на 25 октября.

Стоит напомнить, что недавно глава государства Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на громкий скандал, который потряс партию "Слуга народа" и шокировал многих украинцев. Известно, что глава государства назвал "торпедой" народную избранницу от фракции "СН" Галину Третьякову, которая возмутила людей резонансным заявлением о "детях низкого качества", которые рождаются в семьях с низким уровнем доходов. Известно, что Зеленский запаниковал, так как это заявление, по его мнению, может повлиять на рейтинг партии. Кроме того, президент предполагает, что из-за этого скандала "СН" может проиграть местные выборы.

Как сообщал ONLINE.UA, ЦИК утвердила новые правила голосования в Украине. 11 июня было принято долгожданное постановление "О Порядке определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места проживания".