Грубое нарушение - Украина срочно обратилась к ЕС

Украинская сторона обратилась к Евросоюзу за визит евродепутатов к оккупированного Крыма. Министерство иностранных дел выступило с жестким протестом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ведомство.

Дипломатический шаг напрямую связан с посещения оккупированного РФ региона Тьерри Мариани — глава Ассоциации "Франко-российский диалог", который прибыл туда в компании представителей Германии, Болгарии и Венгрии.

В МИД эту выходку назвали нарушением украинского законодательства, визит не может быть официальным.

"МИД осуждает участие депутатов в наблюдении за т.н. "голосованием" за поправки к Конституции РФ, результаты которого на территории временно оккупированной АР Крым и г.Севастополь являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", — добавили в ведомстве.

Вместе с тем, действия Кремля на оккупированном полуострове грубым образом нарушают международное право, включая Устав ООН, Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года.

"Все причастные к организации и проведения незаконного голосования в временно оккупированном Крыму лица, в т.ч. упомянутые лица, будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", — подчеркнули дипломаты.

Украинское правительство обратилось к международному сообществу с призывом об усилении диска на российского агрессора.

Как сообщал ONLINE.UA, группа депутатов Европарламента недавно прибыла в оккупированный Крыму — для "наблюдения" за голосованием, которое в России устроили по поводу поправок в конституцию. Европарламент одновременно назвал этот поступок неофициальным.