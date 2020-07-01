Голосование по поправкам в Конституцию РФ - уже опубликованы первые результаты

Центральная избирательная комиссия России уже успела обнародовать первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции на основе данных, поступающих из регионов Дальнего Востока, где голосование уже завершено. Стоит обратить внимание на то, что по состоянию на 15:15 мск было обработано 1,19% протоколов участковых избирательных комиссий. За проголосовали 72,98%, против — 25,91%. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК".

Согласно последним данным, больше всего протоколов обработали в Сахалинской области (27,62%): за поправки свои голоса отдали 74,02% жителей, против — 24,66%. Не трудно догадаться, что первыми процедуру голосования завершили на Камчатке и Чукотке. Там избирательные участки закрылись в 11:00 по московскому времени, а явка составила 42,5% и 74,11% соответственно.

"К 12:00 мск закрылись участки на Сахалине и в Магаданской области, там показатели явки остановились на отметке 65% и 52%. Через час завершилось голосование в Приморском крае (59,27%), ЕАО (69,94%) и Хабаровском крае (41,68%). К 14:00 мск закрылись участки в Амурской области (55,99%), Якутии (50,4%) и Забайкальском крае (56,46%). В Бурятии голосование завершилось в 15:00 мск, явка составила 62,91%", — говорится в сообщении.

Как известно, 25 июня в России стартовало голосование по поправкам к Конституции и "обнуления" президентских сроков Владимира Путина, которое может позволить президенту РФ управлять страной до 2036 года. Кроме того, среди предложенных изменений есть поправка о защите целостности России. В Совете Федерации объяснили, что она нужна, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.

25 июня команда Владимира Зеленского подчеркнула, что Представительство президента в АР Крым нарабатывает стратегии по деоккупации и реинтеграции полуострова. Позже глава МИД Дмитрий Кулеба добавил, что никакие изменения Конституции России не могут помешать деоккупации Крыма. Раньше также российские медиа сообщали, что в Москве скупают голоса в поддержку поправок в Конституцию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Кремля Владимир Путин опозорился во время голосования за поправки в Конституцию РФ.