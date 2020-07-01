Зеленский внес важный законопроект в Раду - что известно

Верховная Рада зарегистрировала законопроект о так называемых инвестиционных нянь. Его инициатором стал лично президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт украинского парламента.

По официальным данным, документ "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" под номером 3760 зарегистрировали в среду, 1 июля. Его передали на рассмотрение президиума.

Напомним, во время заседания Национального совета реформ накануне этот законопроект представили. Согласно объяснению заместителя председателя ОПУ Юлии Ковалив, государственную поддержку получат инвесторы, которые планируют внести в Украину более 30 миллионов евро. Такой существует критерий создание более 150 рабочих мест и зарплатой на 15% выше средней в регионе инвестирования.

"Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что они имеют не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности", — отметила она.

Таким инвесторам предоставят специального менеджера, он будет сопровождать их на протяжении всей реализации проекта. "Няни" будут получать до 30% стоимости инвестиций при различных стимулах.

Вечером во вторник, 30 июня, Кузнецов добавила — профильные комитеты Рады, правительство и Национальный инвестиционный совет уже ознакомились с инициативой.

Напомним, инвестиции и особый подход к ним за помощью инвестиционных менеджеров — анонс, который сделала команда президента Владимира Зеленского еще 2019 года.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский президент Владимир Зеленский отличился радикальной позицией в вопросе налога на прибыль. Глава исполкома Нацсовета реформ Міхеіл Саакашвили рассказал о новом поручения лидера. По словам бывшего грузинского лидера, речь шла про замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.