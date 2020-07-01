Евросоюз жестко поставил Путина на место - первые подробности

Европейский Союз мгновенно реагирует на любые скандальные решения и провокации команды главы Кремля Владимира Путина. Так, 1 июля в ЕС заявили, что не признают незаконную аннексию Крыма Россией и проведение РФ на территории полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию. С таким громким заявлением выступил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает ONLINE.UA.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведения голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины", — подчеркнул политик.

Кроме того, он добавил, что "аналогичным образом владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые сейчас не находятся под контролем украинского правительства, вопреки Минским соглашениям, не должны участвовать в выборах, организованных Российской Федерацией".

"Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", — заявил политик.