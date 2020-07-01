Украина присоединится к уникальным учениям НАТО - что об этом известно

Многонациональные военные учения НАТО
По обнародованным данным, участие украинской стороны будет обеспечиваться с места дислокации военнослужащих. Предполагалось, что в течение 2020 году ВСУ примут участие в 17 учениях, однако уже 7 из них отменили из-за эпидемии.
Известно, что
Всего 7 международных армейских учений планировали провести непосредственно на территории Украины. Отменить пришлось лишь одни, украино-молдавские, которые организовывали по инициативе Кишинева.
Украино-американские учения "Си бриз — 2020" также коснулся деструктивное влияние пандемии
Как сообщал ONLINE.UA в понедельник, 29 июня, в Северной Атлантике начинаются масштабные военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose 2020. К берегам Исландии уже прибыли боевые корабли Североатлантического альянса.
Среди них: пять подводных лодок, пять боевых кораблей, а также пять патрульных противолодочных самолетов из шести стран-членов НАТО, в том числе из США, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Норвегии и Исландии.