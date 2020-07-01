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Украина присоединится к уникальным учениям НАТО - что об этом известно

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Украина присоединится к уникальным учениям НАТО - что об этом известно Танк ЗСУ (фото — facebook.com)

Многонациональные военные учения НАТО CWIX-2020 состоятся в этом году дистанционно — через пандемию COVID-19. Украина также присоединилась к этим мероприятиям. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По обнародованным данным, участие украинской стороны будет обеспечиваться с места дислокации военнослужащих. Предполагалось, что в течение 2020 году ВСУ примут участие в 17 учениях, однако уже 7 из них отменили из-за эпидемии.

Известно, что CWIX-2020 посвященные технической совместимости телекоммуникационных технологий и кибернетической безопасности стран-участниц. Кроме этих научат Украина присоединится к "Сейбер Джанкшн — 2020", "Комбайнд резолв — 14", "Нобл партнер — 2020", "Светлая лавина — 2020", "Амбер городов — 2020", "Кленовая арка — 2020", "Флеймінг Сворд — 2020", "Айрон Вульф — 2020", "Платинум Лайон — 2020".

Всего 7 международных армейских учений планировали провести непосредственно на территории Украины. Отменить пришлось лишь одни, украино-молдавские, которые организовывали по инициативе Кишинева.

Украино-американские учения "Си бриз — 2020" также коснулся деструктивное влияние пандемии COVID-19. Организаторы сократили период их проведения до семи суток, к маневрам привлекут только морской и авиационный компоненты. В Одессе отменили привлечения сухопутных войск, водолазов и развертывания международного штаба.

Как сообщал ONLINE.UA в понедельник, 29 июня, в Северной Атлантике начинаются масштабные военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose 2020. К берегам Исландии уже прибыли боевые корабли Североатлантического альянса.

Среди них: пять подводных лодок, пять боевых кораблей, а также пять патрульных противолодочных самолетов из шести стран-членов НАТО, в том числе из США, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Норвегии и Исландии.

Источник: Інтерфакс-Україна Теги: НАТО, Украина, карантин, ВСУ, учения, армия, Альянс, маневри, коронавірус
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Обновлено:19:11, 01.07.2020

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