Это ненормально - у Зеленского предупредили о важных изменениях

За незаконное прослушивание топпосадовців в Украине могут применять уголовную ответственность. С такой идеей выступил глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью The Washington Post.

По его словам, сейчас якобы существует необходимость введения жестких мер.

"Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, это незаконный поступок гражданина Украины через внутренние мотивы, или за этим стоят иностранные спецслужбы", — подчеркнул Ермак.

Таким образом он прокомментировал публикацию записей разговоров якобы между експрезидентом Петром Порошенко и американским вице-президентом Джо Байденом, который сейчас баллотируется на пост лидера своего государства. Этот инцидент назвали "пленками Деркача".

Чиновник из команды Зеленского добавил, такой законопроект может стать успокаивающим шагом для иностранных дипломатов. Они не будут задумываться над тем, как трудно в Украине сохранить конфиденциальность разговоров.

В то же время Ермак признался, такой документ может защитить действующую власть от информационных "сливов" или пиар-кампаний.

Интересно, что сам Ермак попадал в эпицентр подобного скандала. В конце марта народный депутат "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал видеоролики, на которых брат главы ОПУ Денис Ермак буквально "торгуется" за государственные должности, проводя "собеседование".

Как сообщал ONLINE.UA, Порошенко впервые официально прокомментировал скандал, который разгорелся после того, как народный избранник Андрей Деркач опубликовал резонансные аудиофайлы. Лидер "Европейской солидарности" назвал данные записи фейком и обвинил в организации провокации одиозного олигарха Игоря Коломойского, Офис Владимира Зеленского и Кремль.