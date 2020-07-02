Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 2 июля

Количество больных коронавирусом в Украине снова стремительно растет — в четверг, 2 июля, зафиксировано 889 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 45887 человек, из них 1185 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 20053 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Минздрава.

По состоянию на 2 июля коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Количество больных коронавирусом в мире рекордно растет — по состонию на 2 июля число больных достигает 10,8 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 196 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали 51097 и 44884 новых случаев заболевания соответственно. На третьем месте по заболеваемости в мире находится Россия — в этой стране число заболевших превышает 654 тысяч. Также более 200 000 заболевших за время пандемии выявлено в Испании, Перу, Чили, Италии, Иране, Мексике, Пакистане и Турции. На сегодняшний день 4,258 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 519 тысяч людей, вылечились – 6,032 млн пациентов.

Напомним, в Украине с 22 июня действует жесткий адаптивный карантин. Ограничения вводятся регионально по оценкам эпидемической ситуации в областях. Такие правила будут действовать до 31 июля, о чем говорится в постановлении Кабмина от 17 июня. Жесткий карантин в регионах вводится, если: загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%, среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тысяч населения в течение недели, коэффициент выявления случаев коронавируса более 11% и показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%. На данный момент к ослаблению карантинных мероприятий готовы 10 областей страны и Киев, еще в 16 областях продолжают действовать ограничения.

Важно отметить, что Украина, по данным Минздрава, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи — подготовлено 11576 коек, которые могут принимать больных коронавирусной инфекцией. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и есть почти 2 тысячи свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, так как каждый день число пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет. Накануне в Минздраве предупредили украинцев, что власть готова усилить карантин, но на этот шаг пойдут, если медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19 — когда в больницу привозят больного, а свободных мест в больнице нет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что медики установили средний срок продолжительности коронавирусной болезни. Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что он достигает 21 дня.