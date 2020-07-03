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Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 3 июля

Украина | Читати новину українською
Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 3 июля Фото: pixabay.com

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти — в пятницу, 3 июля, зафиксировано 876 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 46 763 человек, из них 1212 пациентов умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 20558 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Стоит обратить внимание на то, что с начала пандемии в мире зафиксировали 10 млн 982 тыс случаев заражения, из которых летальных — почти 524 тыс. Сейчас вылечились 6 млн 139 тыс человек. 2 июля в мире зарегистрировали более 208 тыс новых случаев заболевания коронавирусом. За это время в США обнаружили 57 тыс новых больных, в Бразилии — почти 48 тыс, в Индии — около 22 тыс, в Южной Африке — 8,7 тыс. В этот же день в России подтвердили 6700 новых заражений, в Мексике — 5600, в Пакистане — 4300. Также 2 июля жертвами коронавируса стали 5155 человек, у которых подтвердили болезнь. В частности, в Бразилии умерли 1277 человек, в Мексике — 741, в США — 687, в Индии — 377, в Перу — 185. 

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 3 июля (1)

Как известно, недавно Совет ЕС опубликовала список критериев, по которым с сегодняшнего дня начинается открытие границ. В список вошли 14 стран, которые отвечают всем эпидемиологическим критериям Евросоюза. Украина не вошла в список, и границы ЕС остаются для нас закрытыми, ведь всю прошлую неделю в Украине фиксировались новые антирекорды по количеству больных коронавирусной инфекцией, и динамика остается неутешительной.

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 3 июля (2)

Нельзя забывать о том, что полная отмена Украиной карантина возможно только при отсутствии в стране случаев инфицирования коронавируса. Зато сейчас наблюдается резкий рост заболеваемости из-за легкомысленного отношения граждан к рекомендациям Минздрава. Министр надеется, что Украине удастся избежать итальянского или испанского сценария распространения COVID-19, поскольку в таком случае правительству придется вводить жесткие ограничения. Критическим показателем для внедрения жестких мер является заполненность больниц.

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 3 июля (3)

Как сообщал ONLINE.UA, в Офисе президента назвали показатель заболеваемости COVID-19 по состоянию на 1 июля — он достиг 58 инфицированных 10 тыс населения. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Минздрав, пандемия, количество больных, коронавірус, последние новости о коронавирусе, статистика по областям, статистика 3 июля
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Обновлено:09:11, 03.07.2020

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