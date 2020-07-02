Послы Большой семерки экстренно обратились к команде Зеленского - что случилось

Послы Большой семерки, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, экстренно отреагировали на новые проблемы Украины, связанные с внезапной отставкой главы НБУ Якова Смолия в связи со "систематическим политическим давлением". Они мгновенно обратились к украинским властям и предостерегли от отката реформ, так как это поставит по угрозу не только их надежность, но и поддержку со стороны Запада. С таким тревожным заявлением послы G7 выступили спустя несколько часов после появления сообщения о решении руководителя регулятора, сообщает ONLINE.UA.

"Независимый Нацбанк — фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", — говорится в заявлении послов Большой семерки, опубликованном в Twitter международного клуба.

С отдельным заявлением выступила посол Канады Лариса Галадза. Она написала, что у нее возникли "серьезные опасения" насчет приверженности властей Украины реформам и пресечению захвата государством ключевых институтов.

"Смотрю это с глубочайшим беспокойством. Независимый НБУ — ключ к достижению Украиной макрофинансовой стабильности. Это ключ к получению миллиардов поддержки МВФ. Это ключ к доверию инвесторов. Сохранение этой независимости — единственный способ для Украины достичь целей, которые она для себя поставила", — прокомментировала она отставку Смолия.

Как известно, накануне, 1 июля, глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления", которое делает невозможным эффективное выполнение им как главой возложенных на него обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами.

Заявление об отставке Смолия Верховная Рада рассмотрит уже сегодня, 2 июля. Обязанности главы Нацбанка до назначения нового председателя будет осуществлять первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

В Офисе президента Украина отреагировали на решение уйти в отставку Смолия. У Зеленского подчеркнули, что для властей безусловным приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

Напомним, Яков Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность. Ранее Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на должности главы до конца своей каденции – 2025 года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ЕС, НАТО и США экстренно обратились к Украине с требованием принять закон о реформировании Службы безопасности Украины, который будет отвечать требованиям национальной безопасности и евроатлантическим стандартам. Стоит обратить внимание на то, что это уже не первый призыв, прозвучавший от ЕС, США и НАТО по этому поводу.