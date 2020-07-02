Новости

Лента новостей

Зеленский удивил реакцией на новый громкий скандал

Политика | Читати новину українською
Зеленский удивил реакцией на новый громкий скандал Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

1 июля официально стало известно о том, что глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал на имя президента Украины Владимира Зеленского заявление об отставке. Чиновник отметил, что он был вынужден принять такое неожиданное для всех решение из-за "систематического политического давления" на руководство НБУ. На заявление Якова Смолия мгновенно отреагировал глава государства Владимир Зеленский — команда украинского лидера подчеркнула, что безусловным приоритетом власти остается обеспечение независимости Национального банка Украины, о чем неоднократно говорил сам Зеленский. Кроме того, в Офисе президента проигнорировали слова Смолия о политическом давлении на НБУ и никак на них не отреагировали. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Правление НБУ будет продолжать свою деятельность по принципах независимости и профессионализма. Национальный банк Украины совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, которая будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Кроме того, там отметили, что хотят, чтобы дискуссии о деятельности Нацбанка базировались исключительно на основе профессионализма и были "лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость НБУ".
 
Как уже сообщалось ранее, Яков Смолий жаловался, что ему приходится увольняться именно из-за политического давления власти.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", — заявил Смолий.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что послы Большой семерки экстренно отреагировали на новые проблемы Украины, связанные с внезапной отставкой главы НБУ Якова Смолия.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, НБУ, Национальный банк, Яків Смолий, отставка, увольнение, скандал, политическое давление
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 45887 +889
Выздоровели 20053 +505
Летальные 1185 +12

Данные МОЗ Украины
Обновлено:10:11, 02.07.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+18...+30

Влажность 39% - 79%

Ветер 0м/с - 3м/с

Погода ONLINE.UA+21...+32

Влажность 30% - 70%

Ветер 2м/с - 4м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...