Зеленский удивил реакцией на новый громкий скандал

1 июля официально стало известно о том, что глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал на имя президента Украины Владимира Зеленского заявление об отставке. Чиновник отметил, что он был вынужден принять такое неожиданное для всех решение из-за "систематического политического давления" на руководство НБУ. На заявление Якова Смолия мгновенно отреагировал глава государства Владимир Зеленский — команда украинского лидера подчеркнула, что безусловным приоритетом власти остается обеспечение независимости Национального банка Украины, о чем неоднократно говорил сам Зеленский. Кроме того, в Офисе президента проигнорировали слова Смолия о политическом давлении на НБУ и никак на них не отреагировали. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.
"Правление НБУ будет продолжать свою деятельность по принципах независимости и профессионализма. Национальный банк Украины совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, которая будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", — заявил Смолий.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что послы Большой семерки экстренно отреагировали на новые проблемы Украины, связанные с внезапной отставкой главы НБУ Якова Смолия.