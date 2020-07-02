Зеленский удивил реакцией на новый громкий скандал

1 июля официально стало известно о том, что глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал на имя президента Украины Владимира Зеленского заявление об отставке. Чиновник отметил, что он был вынужден принять такое неожиданное для всех решение из-за "систематического политического давления" на руководство НБУ. На заявление Якова Смолия мгновенно отреагировал глава государства Владимир Зеленский — команда украинского лидера подчеркнула, что безусловным приоритетом власти остается обеспечение независимости Национального банка Украины, о чем неоднократно говорил сам Зеленский. Кроме того, в Офисе президента проигнорировали слова Смолия о политическом давлении на НБУ и никак на них не отреагировали. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Правление НБУ будет продолжать свою деятельность по принципах независимости и профессионализма. Национальный банк Украины совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, которая будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Кроме того, там отметили, что хотят, чтобы дискуссии о деятельности Нацбанка базировались исключительно на основе профессионализма и были "лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость НБУ".

Как уже сообщалось ранее, Яков Смолий жаловался, что ему приходится увольняться именно из-за политического давления власти.