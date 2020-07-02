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Штрафы за отсутствие маски - в МОЗ сделали важное пояснение

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Штрафы за отсутствие маски - в МОЗ сделали важное пояснение Карантин (фото — pixnio.com)

В украинском правительстве поддержали недавно инициативу о штрафах за отсутствие маски в публичных местах. Размер их для рядовых граждан составит от 170 до 255 гривен. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова.

По его словам, владельцам заведений, которые допускают нарушения, штрафы грозят существенно выше — от 3 400 до 5 100 гривен.

"Вчера на заседании правительства был одобрен законопроект, который будет передан в Верховную Раду относительно внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление соответствующих штрафов за неносіння масок. Предусматриваются штрафы как для физических лиц, так и для юридических лиц", — пояснил Степанов.

Он отметил, штрафы за любые нарушения эпидемических правил будут угрожать магазинам или, например, спортивным заведениям.

"Этот законопроект будет передан в Верховную Раду. Надеемся, что наши народные депутаты его поддержат. И он будет принят и станет соответственно закону. Все эти действия делаются ради здоровья и жизни наших граждан", — заверил министр.

Напомним, по состоянию на утро 2 июля по всей стране зарегистрировали 45 887 случаев коронавирус COVID-19. За последние сутки новых диагнозов установили 889.

С середины марта в Украине действует жесткий карантин. Его начали ослаблять в мае, однако в июне процесс затормозил через приближение так называемой второй волны эпидемии.

Как сообщал ONLINE.UA, в Офисе президента накануне подчеркнули, что правительство готовится ко второй волне. Также во время совещания там раскрыли показатель заболеваемости на COVID-19 по состоянию на 1 июля. Подробности — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, штрафы, карантин, Минздрав, маски, Максим Степанов, коронавірус
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Обновлено:10:11, 02.07.2020

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