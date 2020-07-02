Украина не готова - власть озвучила новое важное предупреждение

Глава парламентского комитета по вопросам образования и науки, представитель политической силы "Слуга народа" Сергей Бабак поделился с украинцам важными данными — он официально сообщил, что сейчас Украина не готова к дистанционному обучению в условиях пандемии коронавируса. Чиновник обратил внимание на то, что сейчас дистанционное образование и онлайн-образование в Украине не могут заменить очное образование, а только могут служить "дополнительным инструментом" для получения знаний. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Делать ее полноценной? Она еще к этому не готова технологически и совсем другие методы преподавания. Относительно первого сентября. Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования. Я понимаю, что часто это свои собственные интересы ("Мне не с кем оставить ребенка ") ... Я все понимаю. Есть очень много причин и все они имеют право на жизнь. Единственное, что у меня есть ко всем родителям простой вопрос: а если 1 сентября запретят детям идти в школу, что делать? Вообще ничего не делать? Тогда, может, все же лучше дистанционное образование? Ну, это хоть какой-то элемент доступа к знаниям", — заявил Сергей Бабак.

Напомним, что неделю назад, исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий заявила, что Министерство образования и науки Украины пока не планирует переводить школы на дистанционное обучение 1 сентября. Нельзя забывать о том, что данное решение будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации в стране. Заявление чиновницы прозвучало после того, как украинцы настойчиво стали требовать у президента страны Владимира Зеленского запретить дистанционное образование во всех учебных заведениях. Также отмечается, что петиция с соответствующим запросом уже собрала 25 000 голосов, а это значит, что Владимир Зеленский должен ее рассмотреть в ближайшем будущем.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в СНБО призвали украинцев готовиться к тому, что с сентября месяца школы перейдут на онлайн-обучение.