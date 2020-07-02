ПФУ сообщил отличные новости пенсионерам

В Украине продолжается пенсионная реформа, в рамках которой пенсионерам приготовили новый сюрприз. Теперь для назначения пенсии по достижению соответствующего возраста гражданам не нужно обращаться непосредственно в органы ПФУ — выплаты будут назначать автоматически. Такая услуга начала работать уже с 1 июля 2020 года. Как оформить пенсию дистанционно, сообщила пресс-служба ПФУ, передает ONLINE.UA.

Чтобы оформить пенсию по новым правилам, необходимо:

авторизовался на веб-портале Фонда с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись);

заполнить анкету (заявление, общие данные, данные документа, удостоверяющего личность, адрес проживания и регистрации, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);

добавитьсканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения его права на определенные доплаты и льготы);

подписать анкету-заявление КЭП и направить ее в орган Фонда.

По результатам обработки анкеты-заявления гражданин получит информацию об автоматическом назначении пенсии, дате такого назначения и размере пенсии с помощью СМС-сообщения, средства веб-портала ПФУ и через мобильное приложение.

Важно напомнить, что с 1 июля 2020 года в Украине на 91 гривну увеличился прожиточный минимум до 2118 грн. Из-за этого социальные выплаты, которые к нему привязаны, вырасли — это пенсии, пособия по безработице, пособия на детей, зарплаты и алименты. Впрочем, это не последнее повышение в 2020 году. С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум выростет до 2189 гривен.

В ПФУ сообщили, что пенсионерам уже проведен перерасчет выплат в связи с увеличением минимального прожиточного минимума. Отмечается, что пересчет проведен в автоматическом режиме. Выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кабмин хочет утвердить в законодательстве проведение индексации пенсий ежегодно 1 марта.