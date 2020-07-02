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Нельзя допустить - украинцев неотложно предостерегли об угрозе

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Нельзя допустить - украинцев неотложно предостерегли об угрозе Медицина (фото — pexels.com)

Коронавирус в Украине не ослабляет хватки, однако он — не единственная эпидемическая угроза населению. Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал людей не пропускать вакцинацию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его выступление 2 июля.

По словам заместителя министра здравоохранения, вспышек других болезней во время эпидемии COVID-19 нельзя допустить.

"Хочу призвать всех – вакцинируйтесь... Мы не должны допустить вспышек вакцинокерованих инфекций во время эпидемии коронавірусної болезни. Мы должны помнить взрослые, каждые 10 лет – дифтерия и столбняк. Дети – мы должны знать о 10 инфекционных болезней, для которых сегодня существует эффективная защита: гепатит B, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и ХИБ-инфекция. Вакцинируйтесь, защищайте себя, защищайте детей. Вместе мы победим все невзгоды, в том числе и эпидемического профиля", — подчеркнул Ляшко.

В то же время он напомнил, свет только занимается разработкой вакцины против нового коронавирус. Этот процесс приблизился к третьей клинической стадии.

Санврач добавил, каждому взрослому украинцу необходимо каждые 10 лет делать вакцинацию против дифтерии и столбняка. Прививки также делают против гепатита Б, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции.

Тем временем на утро 2 июля в Украине обнаружили 45 887 случаев COVID-19. По итогам предыдущей эпохи — 889 новых.

Как сообщал ONLINE.UA, в украинском правительстве поддержали недавно инициативу о штрафах за отсутствие маски в публичных местах. Размер их для рядовых граждан составит от 170 до 255 гривен. Другие подробности — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, вакцинация, медицина, болезни, эпидемии, Минздрав, Виктор Ляшко
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Обновлено:12:11, 02.07.2020

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