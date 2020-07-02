Скандальное голосование в РФ: ЦИК обработала почти 100% протоколов

В Россию 1 июля прошло основное голосование по изменениям в Конституцию. Стоит обратить внимание на то, что Центральная избирательная комиссия обработала уже 99,9% протоколов. Согласно последним данным, 77,92% граждан проголосовали за предложенные главой Кремля Владимиром Путиным поправки. Эти изменения позволят обнулить президентские сроки главы РФ. 21,27% людей проголосовали против поправок, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии РФ. Кроме того, отмечается, что явка составила почти 65%. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские СМИ.

"Для окончательного подсчета результатов голосования ЦИК России имеет еще пять дней, то есть до 6 июля включительно. До 9 июля включительно ведомство должно обнародовать окончательные результаты голосования. Начали же голосовать еще 25 июня. Тогда использовали только ящики. Каждый вечер их содержание перемещали в сейф -пакеты для подсчета после окончательного закрытия участков 1 июля. Журналисты неоднократно фиксировали нарушения во время голосования. В частности, возможность проголосовать дважды", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что в 4 регионах России уже завершили подсчет протоколов. Это:

Еврейская автономная область России — 77,3% за поправки, против 21,39%.

Сахалинская область — 74,88% за, против 24,04%.

Камчатка — 61,75% за, против 37,16%.

Чукотка — по 80,3%, против 18,6%.

Что интересно, Коми стал первым российским регионом, который показал протестное голосование. Там за поправки к российской конституции высказались 37,03% граждан, а против них — 62,79%. Однако эти данные вывесили по результатам обработки только 2,31% голосов. Впоследствии, когда обработанных протоколов стало больше, ситуация в Коми изменилась на диаметрально противоположную.

Как известно, эти поправки предусматривают обнуления президентских сроков. Это позволит Путину еще дважды избираться на пост главы государства. Нельзя также забывать о том, что у президента будет больше власти, а у премьера и правительства — меньше.

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