Это отвратительно - в США решили приблизить час расплаты Путина

Резонансный международный скандал о сговоре России с талибами, которым российская разведка платила за убийство американских военных в Афганистане, набирает обороты. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп назвал эту шокирующую информацию "фейком", уверив, что у разведки нет данных, подтверждающих подлость России, Снат США решил заставить главы Кремля Владимира Путина расплатиться за агрессию. Влиятельный сенатор-демократ Роберт Менендес уже внест на рассмотрение Конгресса США законопроект, который предусматривает введение санкций против Путина, министра обороны России Шойгу и других российских официальных лиц, имеющих отношение к этим вознаграждениям. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт сенатора.

"По мере того как появляются подробности этой отвратительной российской кампании, становится ясно, что Дональд Трамп не способен защитить наших военнослужащих и нашу страну. Конгресс должен вновь выйти на первый план и защитить наших граждан и наши органы власти от агрессии Кремля. Было бы немыслимо, если бы Сенат не обратил внимания на этот момент", — говорится в заявлении Менендеса.

Сенатор предлагает заморозить американские активы Путина, Шойгу, российских олигархов и квазигосударственных компаний, а также запретить на их въезд в США. Объектами дополнительных санкций могут также стать близкие Владимиру Путину российские политические деятели и члены их семей.

В заявлении сенатора Менедеса, в частности, говорится о том, что цель его инициативы — заставить Россию расплачиваться за свои действия и защитить американцев от агрессии Кремля.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что российская разведка тайно платила боевикам Талибана деньги за убийство военных коалиции, возглавляемой США, в Афганистане. Эту информацию источнику подтвердили в американской разведке. Американскому изданию удалось узнать от разведки США, что спецоперацией занималось одно из подразделений российской военной разведки. На эти признания решились захваченные боевики во время допросов. Всего в прошлом году в Афганистане было убито 20 американцев, однако за кого именно из них заплатила РФ пока не сообщается.

Президент США Дональд Трамп назвал эту шокирующую информацию "фейком", уверив, что у разведки нет данных, подтверждающих подлость России. Но Конгресс требует больше информации от Белого дома о заказе со стороны России нападений и убийств американских военных. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно ввести санкции против России.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина запаниковали из-за того, что раскрылась шокирующая правда о связи России с талибами. Но В Кремле по традиции, несмотря на факты, отрекстились от обвинений, назвав их "чушью собачьей".