Россия цинично проигнорировала требования международного сообщества - что случилось

Допинг-скандал вокруг России и ее легкоатлетов привел к требования выплатить штраф в пользу World Athletics. Финальной датой для него было 1 июля, однако деньги организация не получила. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские сми.

Российская сторона до 1 июля должна была выплатить 5 миллионов долларов США, Такой штраф установили по итогам заседания совета World Athletics в марте. Вторая половина санкции тогда считалась бы условным.

В то же время для РФ сократили заявку на участие легкоатлетической сборной в Олимпиаде — до 10 спортсменов. Следует заметить, что наказание не стало слишком суровым, поскольку российской сборной вообще грозило исключение из состава организации.

Еще в июне Всероссийская федерация легкой атлетики отмечала — выплатить штраф в установленный срок невозможно. Представители организации объяснили это пандемией коронавирус, которая нарушила все планы и спровоцировала серьезный кризис.

Российское правительство на фоне этих заявлений обратился к World Athletics с призывом к так называемому проявлению солидарности. Пока неизвестно, какие новые санкции будут угрожать России.

В World Athletics 2 июля ответили российской стороне, что не могут согласиться с отсрочкой штрафа.

Как сообщал ONLINE.UA, допинг-скандал, связанный с российскими атлетами, возобновился с другой мощностью. Бывший глава Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламин Диак признался в сознательном сокрытии проб россиян.