Все без исключения - у Зеленского сделали важное сообщение

Во всех больницах Украины больных коронавирусом лечат за счет государства. На лечение украинцев предусмотрено четыре пакета, которые покрывают стоимость стационарной помощи и экстренной медицинской помощи. Глава Минздрава Маским Степанов на брифинге 2 июля уверил, что все без исключения украинцы при госпитализации проходят анализы и лечение от коронавирусной инфекции абсолютно бесплатно. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"У нас установлены пакеты за лечение больных
COVID-19, которые предусматривают как анализы, так и полный пакет лечения, куда входят и лекарства на коронавирусной болезни, которые, соответственно, предусмотренные стандартом, утвержденным МЗ, так и 300% заработной платы медицинским работникам. Хочу подчеркнуть, что все, кто находится в больницах, кто госпитализируется, лечение этих больных происходит за счет государства", — пояснил украинцам Степанов.
Министр отметил, что в эти же финансовые пакеты входит также зарплата, которая предусматривает 300% надбавку для врачей.
Ранее заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак сообщала, сколько стоит лечение коронавируса в больницах Украины. По подсчетам Минздрава, лечение одного больного с коронавирусом в Украине стоит от 300 до 10 тысяч гривен в день. Тогда чиновница отмечала, что сегодня в Украине коронавирус лечат по экспериментальному протоколу, а в курс лечения включаются те медикаменты, которые еще не зарегистрированы в стране.
Напомним, средний срок продолжительности коронавирусной болезни у украинцев достигает трех недель. Но в то же время иногда болезнь может длиться до 40 дней — в зависимости от тяжести течения болезни.
Последние недели ситуация с распространением коронавируса в Украине обострилась. Число заболевших стремительно растет ежедневно и уже достигает почти 46 тысяч людей, заразившихся
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 2 июля в Украине зафиксировано 889 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных