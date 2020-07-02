Все без исключения - у Зеленского сделали важное сообщение

Во всех больницах Украины больных коронавирусом лечат за счет государства. На лечение украинцев предусмотрено четыре пакета, которые покрывают стоимость стационарной помощи и экстренной медицинской помощи. Глава Минздрава Маским Степанов на брифинге 2 июля уверил, что все без исключения украинцы при госпитализации проходят анализы и лечение от коронавирусной инфекции абсолютно бесплатно. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"У нас установлены пакеты за лечение больных COVID-19 , которые предусматривают как анализы, так и полный пакет лечения, куда входят и лекарства на коронавирусной болезни, которые, соответственно, предусмотренные стандартом, утвержденным МЗ, так и 300% заработной платы медицинским работникам. Хочу подчеркнуть, что все, кто находится в больницах, кто госпитализируется, лечение этих больных происходит за счет государства", — пояснил украинцам Степанов.

Министр отметил, что в эти же финансовые пакеты входит также зарплата, которая предусматривает 300% надбавку для врачей.

Ранее заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак сообщала, сколько стоит лечение коронавируса в больницах Украины. По подсчетам Минздрава, лечение одного больного с коронавирусом в Украине стоит от 300 до 10 тысяч гривен в день. Тогда чиновница отмечала, что сегодня в Украине коронавирус лечат по экспериментальному протоколу, а в курс лечения включаются те медикаменты, которые еще не зарегистрированы в стране.

Напомним, средний срок продолжительности коронавирусной болезни у украинцев достигает трех недель. Но в то же время иногда болезнь может длиться до 40 дней — в зависимости от тяжести течения болезни.

Последние недели ситуация с распространением коронавируса в Украине обострилась. Число заболевших стремительно растет ежедневно и уже достигает почти 46 тысяч людей, заразившихся COVID-19 с начала пандемии. Кроме числа больных, растет и количество украинцев с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. В связи с этим власти анчали готовить больницы второй волны для оказания медицинской помощи, так как больницы первой волны уже переполнены.