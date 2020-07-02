В космосе произошло загадочное происшествие - ученые ошеломлены

В космосе произошло масштабное загадочное происшествия, которое поставило научное сообщество в тупик — без следа исчезла огромная звезда, которая была одной из самых ярких во Вселенной. Ученые ошеломлены произошедшим и пытаются разгадать новую космическую тайну. Дело в том, что в астрономии ничего не происходит просто так, и процессы, происходящие даже за тысячи световых лет от Земли, всегда отслеживаются. Но загадочное исчезновение звезды из галактики Кинман, пока не поддается научному объяснению. Астрономы пытаются понять, как и почему исчез объект в 2,5 миллиона раз ярче Солнца — уже есть два объяснения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные Европейской южной обсерватории.

Известно, что гигантская звезда, которая бесследно исчезла, относится к типу пульсирующих гипергигантов, которых называют яркими голубыми переменными. Ее изучали астрономы в период с 2001 по 2011 год, отмечая, что массивная звезда подходит к концу своей жизни. Поэтому в прошлом году к ней было привлечено максимум внимания — ученые хотели больше узнать о том, как сверхмассивные звезды заканчивают свою жизнь.

Однако, масштабные исследования оказались на грани срыва, так как звезда просто исчезла. Это событие вызвало интерес научного сообщества, поскольку звезды такого размера должны превратиться в сверхновую и оставить после себя огромное облако вещества.

Астрономы из Европейской южной обсерватории предполагают, что звезда могла коллапсировать в черную дыру без взрыва сверхновой, или же просто превратилась в звезду с более низкой светимостью.

"Было бы очень необычно, чтобы такая массивная звезда исчезала без яркого взрыва сверхновой. Если это правда, это будет первое прямое обнаружение такой звезды-монстра, заканчивающей свою жизнь таким образом. Возможно, мы обнаружили одну из самых массивных звезд локальной Вселенной, которая постепенно уходит в ночь", — комментируют новую тайну астрофизики.

Пока же они намерены провести дальнейшие исследования, чтобы выяснить, какая судьба постигла эту звезду. Ученые рассчитывают на строящийся Чрезвычайно Большой Телескоп ESO, который должен начать работу 2025 году. Он сможет разглядеть отдельные звезды в отдаленных галактиках, таких как Кинман, помогая разгадывать космические загадки, подобные этой.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в космосе обнаружен новый загадочный объект неясной природы. Ученые пытаются разгадать загадку.