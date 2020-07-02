Мы немедленно это сделали - Порошенко призывает Зеленского опомниться

Громкая отставка главы НБУ Якова Смолия спровоцировала настоящий резонансный скандал в Украине, на который уже успели отреагировать даже международные партнеры нашей страны. Кроме того, 2 июля стало известно, что бывший президент Петр Порошенко и его политическая сила "Евросолидарнисть" призвали главу государства Владимира Зеленского отозвать представление постановления об увольнении главы Нацбанка. Стоит отметить, что действующий президент 2 июля внес в Раду постановление об увольнении Якова Смолия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы немедленно созвали брифинг, чтобы напрямую обратиться к Владимиру Александровичу. Отзовите заявление. Верните его Смолию без рассмотрения. Как сейчас выразился один из инвесторов — это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками", — заявил Петр Порошенко.

Кроме того, политик обратил внимание на то, что первые результаты заявления Смолия уже ощущаются. Это, в частности, курс межбанка, который вырос с 26,60 до 27,25 грн и отмена договора о размещении еврооблигаций более чем на 1 млрд грн. Петр Порошенко утверждает, что таким образом Владимир Зеленский напугает иностранных инвесторов, которые уйдут из Украины и больше не вернутся. Кроме того, бывший президент призвал Якова Смолия отозвать свое заявление и не сдаваться.