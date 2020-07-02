Мы немедленно это сделали - Порошенко призывает Зеленского опомниться

Громкая отставка главы НБУ Якова Смолия спровоцировала настоящий резонансный скандал в Украине, на который уже успели отреагировать даже международные партнеры нашей страны. Кроме того, 2 июля стало известно, что бывший президент Петр Порошенко и его политическая сила "Евросолидарнисть" призвали главу государства Владимира Зеленского отозвать представление постановления об увольнении главы Нацбанка. Стоит отметить, что действующий президент 2 июля внес в Раду постановление об увольнении Якова Смолия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Мы немедленно созвали брифинг, чтобы напрямую обратиться к Владимиру Александровичу. Отзовите заявление. Верните его Смолию без рассмотрения. Как сейчас выразился один из инвесторов — это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками", — заявил Петр Порошенко.
Как известно 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал и подал на имя украинского лидера Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".
"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами", — рассказал Яков Смолий.
Что интересно, недавно чиновник утверждал, что планирует оставаться на посту главы до конца своей каденции — 2025 года.
Как сообщал ONLINE.UA, 2 июля на отставку Якова Смолия отреагировал Международный валютный Фонд — важные подробности можно найти в нашем материале.