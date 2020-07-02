Выглядит неплохо - Трамп шокировал заявлением о ношении маски

Дональд Трамп находится на прицеле мировых медиа не только как президент, но и автор неоднозначных утверждений. Недавно он странновато прокомментировал ношение маски в условиях пандемии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Fox Bussiness.

По словам американского лидера, он в маске похож на Одинокого рейнджера.

"Я полностью поддерживаю ношение масок. Я считаю, что это правильно. Я бы носил маску, если бы вокруг меня стояли другие люди на небольшой дистанции", — подчеркнул Трамп.

Также он признался, что маска ему к лицу.

"Это была черная маска. Я подумал, что выглядит неплохо. Похоже на Одинокого рейнджера", — добавил он.

Трамп пояснил, что регулярно использует защитную маску, однако раньше его регулярно критиковали за игнорирование этого правила во время публичных мероприятий. Также политик подчеркнул — все его окружение регулярно проходит тесты на COVID-19 .

Президент США стал объектом критики также за то, что игнорированием эпидемических правил он подает плохой пример другим американцам. Это очень критично на фоне ситуации с распространением вируса в стране. По состоянию на 2 июля на территории Соединенных Штатов подтвердили почти 2,7 миллиона случаев коронавирус.

Напомним, Одинокий рейнджер — это персонаж классических американских вестернов. Он — своеобразный супергерой Дикого Запада, который борется с преступниками. Его главные атрибуты — маска на глазах, что напоминает Зорро, и индейский спутник по имени Тонто.

Как сообщал ONLINE.UA, американского президента Дональд Трампа поймали на систематических оскорблениях в адрес иностранных лидеров. "Жертвами" его утверждений стали канцлер Ангела Меркель, президент Эммануэль Макрон и другие политики.