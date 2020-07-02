Выглядит неплохо - Трамп шокировал заявлением о ношении маски

Дональд Трамп находится на прицеле мировых медиа не только как президент, но и автор неоднозначных утверждений. Недавно он странновато прокомментировал ношение маски в условиях пандемии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Fox Bussiness.
По словам американского лидера, он в маске похож на Одинокого рейнджера.
"Я полностью поддерживаю ношение масок. Я считаю, что это правильно. Я бы носил маску, если бы вокруг меня стояли другие люди на небольшой дистанции", — подчеркнул Трамп.
Также он признался, что маска ему к лицу.
"Это была черная маска. Я подумал, что выглядит неплохо. Похоже на Одинокого рейнджера", — добавил он.
Трамп пояснил, что регулярно использует защитную маску, однако раньше его регулярно критиковали за игнорирование этого правила во время публичных мероприятий. Также политик подчеркнул — все его окружение регулярно проходит тесты на
Президент США стал объектом критики также за то, что игнорированием эпидемических правил он подает плохой пример другим американцам. Это очень критично на фоне ситуации с распространением вируса в стране. По состоянию на 2 июля на территории Соединенных Штатов подтвердили почти 2,7 миллиона случаев коронавирус.
Напомним, Одинокий рейнджер — это персонаж классических американских вестернов. Он — своеобразный супергерой Дикого Запада, который борется с преступниками. Его главные атрибуты — маска на глазах, что напоминает Зорро, и индейский спутник по имени Тонто.
Как сообщал ONLINE.UA, американского президента Дональд Трампа поймали на систематических оскорблениях в адрес иностранных лидеров. "Жертвами" его утверждений стали канцлер Ангела Меркель, президент Эммануэль Макрон и другие политики.