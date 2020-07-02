Стало известно о новой шокирующей провокации боевиков на Донбассе - все подробности

Министерство по вопросам интеграции временно оккупированных территорий поделилось с украинскими гражданами шокирующими данными — в ведомстве отметили, что пророссийские силы Донбасса блокируют работу КПВВ на линии разграничения, но при этом организовали поездки жителей в РФ для голосования за изменения в российской конституции. Стоит обратить внимание на то, что начиная с 24 июня, оккупационная "власть" обеспечивала организованные поездки жителей Донецкой области, которые имеют российские паспорта, в Ростовскую область РФ для голосования за изменения в Конституцию РФ". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ведомства.

Стоит отметить, что сейчас граница оккупированного Донбасса с Россией открыта, никакие меры по обеспечению безопасности во время эпидемии коронавируса не употребляются.

"При этом боевики для жителей свободной Украины установили требование въезда на временно оккупированную территорию исключительно по спискам с последующей обязательной обсервацией в течение 14 дней в больницах. Сейчас все КПВВ со стороны временно оккупированной территории Донецкой области полностью заблокированы", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что официальный Киев сделал все необходимое, чтобы обеспечить безопасное движение через КПВВ.

"В частности, установил максимально лояльный режим пересечения для детей, которые планируют поступать в украинские вузы. А для других категорий предложил прозрачный порядок и условия прохождения самоизоляции с целью обеспечения безопасности во время эпидемии COVID-19 . Пересечение КПВВ в Луганской и Херсонской областях по этим правилам обеспечивается в штатном режиме", — добавили в ведомстве.

Стоит напомнить, что 25 июня в РФ стартовало голосование по поправкам к конституции и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое может позволить президенту РФ управлять страной до 2036 года. 2 июля ЦИК РФ заявила, что изменения в Конституцию РФ поддержали 77,92% избирателей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что посол Беларуси в России Владимир Семашко поделился с международным сообществом резонансными данным — он признался, что на самом деле Владимир Путин предлагал Александру Лукашенко.