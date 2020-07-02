Тесты не точные - ученые потрясли мир шокирующими выводами о коронавирусе

Миллионы людей по всей планете полагают, что уже переболели коронавирусной инфекцией и успешно ее победили. Но только гарантированно удостовериться в этом, как оказалось, нет возможости. Мало того, что установление иммунитета у людей к повторному заражению коронавирусом не доказано, так еще и тесты на антитела к COVID-19 в трети случаев показывают ложный результат. К такому шокирующему выводу пришла группа международных ученых из Канады, Бразилии и США, которые проанализировали тестирование на антитела к COVID-19 в Китае, США, Великобритании, Дании, Испании, Швеции, Японии и Германии, в результате чего выступили с неутешительными новостями. Об этом говорится в исследовании экспертов, результаты которого опубликованы в аторитетном медицинском издании BMJ, сообщает ONLINE.UA.

Как известно, любые инфекции, в том числе и коронавирус, вызывают выработку антител IgM и IgG. У некоторых людей они могут быть обнаружены уже в первую неделю после начала заболевания, но так как инфекция SARS- CoV-2 несколько необычна, антитела к ней появляются в сыворотке крови только через 2-3 недели после начала заболевания. Наличие антител свидетельствует об иммунитете человека, который способен защитить от повторного заражения новым коронавирусом. Однако ученые пока не могут сказать, насколько долговременной является эта иммунная защита.

Но проблема, как выяснилось, не только в этом. Ученые проанализировали 40 исследований, в которых оценивалась чувствительность и специфичность различных тестов на антитела к коронавируса. По их данным, в 2,2%-34% отрицательные результаты этих тестов оказались ложными, а это значит, что после такого тестирования пациентам с большей вероятностью не подтвердили наличие вируса.

"Эти результаты указывают на важные недостатки в данных о серологическом тестировании на COVID-19 , особенно тех, которые продаются как тесты для оказания медицинской помощи", — предупредили авторы исследования.

Напомним, тесты на антитела называют иммуноферментным анализом (ИФА). Для их проведения берется анализ крови, по которому определяют наличие антител к коронавирусу с помощью специального антигена. Если человек переболел COVID-19 или до сих пор болен — антиген это покажет. Авторы исследования, которые засомневались в эффективности тестов на антитела", призывают срочно стандартизировать интерпретацию этих тестов, учитывать параметры их чувствительности и специфичности для точного использования.

Важно отметить, что ученые больницы Чжуннань Уханьского университета и медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне провели исследование сохранения долговременного иммунитета после перенесенного COVID-19 . В данный момент статья находится на этапе рецензирования. Специалисты проанализировали тесты четырех групп людей в Ухане. В исследовании участвовали анализы 1470 госпитализированных пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 . Были учтены анализы на IgG-антитела, проводимые с 29 февраля по 29 апреля 2020 года. Выяснилось, что в конце этого срока антител не обнаружилось у 10% тяжело переболевших из первой группы, у 96% медработников, которые подвергались воздействию вируса, работая без защитных средств, но не имели подтвержденного диагноза, а также у 95% работников других профилей и 99% госпитализированных пациентов с другими диагнозами. Самым интригующим оказалось то, что детектируемое количество антител было найдено только у 4% медиков, работающих с больными без защиты. Ученые сделали выводы, что часть исследованных потеряла, а часть вообще не приобрела нужных антител после работы под вирусной нагрузкой.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые признались, что коронавирус появился еще в начале 2019 года, а не в конце, когда о нем стало известно всему миру.