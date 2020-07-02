Почему на самом деле уволился глава НБУ - у Зеленского наконец-то признались

Анонимные источники в президентской партии "Слуга народа" решились на неожиданное признание — они заявили о том, что, вероятно, отставку главы Нацбанка Якова Смолия спровоцировал конфликт, возникший у него на днях с украинским лидером Владимиром Зеленским. Согласно последним данным, спор президента и председателя НБУ вроде произошел во время заседания Нацсовета реформ. У Смолия и Зеленского, в частности, состоялась напряженная беседа. Об этом со ссылкой на трех свидетелей инцидента сообщает "LIGA.net", передает ONLINE.UA.

Анонимные источники утверждают, что отставкУ Смолия спровоцировало и то, что у Зеленского свое видение, как помогать и развивать украинскую экономику. И это видение сильно расходится с представлениями о правильной экономической политике нынешнего руководства Нацбанка. Так, в ходе заседания Нацсовета реформ, которое произошло несколько дней назад, глава государства якобы выразил Смолию свое недовольство слабыми результатами госпрограммы дешевых кредитов "5-7-9". Владимир Зеленский начал упрекать последнего, что банки-участники выдают мало кредитов.

"5-7-9" — это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, по которой НБУ не дает ход кредитам. Президент находится в другой экономической парадигме: деньги — кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику нельзя; курс — не опустить и тому подобное. А Смолий со своим таргетированием инфляции во время кризиса — это так себе история", — заявил один из собеседников из руководства "Слуги народа".

Как известно, глава НБУ Яков Смолий вечером 1 июля подал в отставку с должности главы Национального банка Украины. Однако ранее он утверждал, что намерен оставаться на посту главы до конца своей каденции — 2025 года. Нацбанк он возглавил в марте 2018 года. Что интересно, 2 июля бывший украинский лидер Петр Порошенко и его партия "Евросолидарнисть" призвали президента Владимира Зеленского отозвать представление постановления об увольнении главы Нацбанка.

Как сообщал ONLINE.UA, на заявление Якова Смолия мгновенно отреагировал глава государства Владимир Зеленский.