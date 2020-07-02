Генштаб раскрыл чрезвычайные новости об ООС на Донбассе - что известно

Украинские военнослужащие в зоне проведения Операции Объединенных сил вскоре получат необычайное усиление. Подразделениям предоставят американские противотанковые комплексы Javelin. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на АрміяInform.

По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, сейчас идут учения с применением этих комплексов. Их отрабатывает бригада, которая готовится на полигоне до службы в зоне ООС.

"Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, усиливать Javelin", — пояснил Хомчак.

В то же время подразделения отрабатывают применение беспилотников "Байрактар", в том числе и поражения цели с их помощью. Также известно о значительное внимание ВСУ к наступлению в условиях урбанизированной местности.

"За 6 лет мы научились хорошо обороняться. А армия должна быть обученной и наступать днем и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад. Ведь армия должна быть всесторонне подготовленной к разного развития событий...", — отметил начальник Генштаба.

Как сообщал ONLINE.UA, Украина получила от Соединенных Штатов новый пакет военной поддержки. Во вторник, 16 июня, в Киев прибыл груз с вооружением и оборудованием на сумму 60 миллионов долларов. По официальным данным дипломатов, среди переданной помощи боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.