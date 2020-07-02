Это последняя капля - у инвесторов лопнуло терпение после скандала в команде Зеленского

Скандал, который разгорелся вокруг неожиданной отставки главы Национального банка Якова Смолия, спровоцировал мгновенную негативную реакцию многих украинских политиков и международных партнеров нашей страны. Однако, как оказалось 2 июля, это было только начало. После заявления Якова Смолия гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала официально сообщил, что приостанавливает новые инвестиции в Украину. Он публично пожаловался на то, что действующая украинская власть действует противоположно тому, как это делают инвесторы. Кроме того, он признался, что в компании считают отставку Смолия — "последней каплей". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "НВ".

"Мы отложим новые инвестиции, поскольку власть действует последние пять месяцев абсолютно противоположно тому, как инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают и советуют. Это последняя капля. Можно только догадываться, какими мотивами они руководствуются. Это либо полная некомпетентность, или мотивированный Россией саботаж", — пожаловался Томаш Фиала.

По его словам, отставка Смолия действительно была обусловлена политическим давлением, причем — "с самого верха".

"Это красная линия для всех инвесторов: G7, МВФ, Всемирный Банк. Полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам 5 млрд долларов за последний месяц, включая сегодняшние еврооблигации", — подчеркнул глава Dragon Capital.

Стоит также обратить внимание на то, что главная экономистка компании Елена Белан считает отставку Смолия "самой плохой новостью" для украинской экономики в разгар кризиса.

"Если отставка будет принята, а в НБУ назначат лояльное руководство, то мы скоро окажемся на пороге еще и кризиса финансового", — прокомментировала новый скандал Белан.

Что важно понимать, недавно анонимные источники в политической силе "Слуга народа" озвучили неожиданное признание — они стали утверждать, что, вероятно, отставку главы Нацбанка Якова Смолия спровоцировал конфликт, возникший у него недавно с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал ONLINE.UA, бывший украинский лидер Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского отозвать представление постановления об увольнении главы Нацбанка.