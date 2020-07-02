Воскрешение Гитлера - россияне жестко отреагировали на триумф Путина

В России завершилось голосование за изменение Конституции, среди которых обнуление президентских сроков, позволяющее Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства, а это значит, что править Россией он сможет до 2036 года. В Кремле назвали результаты голосования триумфом Путина, на что жестко отреагировали россияне. Они возмущены, как явку с 20% ловко подняли до 78%. Они признают, что результаты были предсказуемыми, но отмечают, сто их разочарование зашкаливает, а обнуление Путина приравнивают к воскрешению Гитлера, миссия которого уничтожить Россию и народ этой страны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Владимиру Путину", — прокомментировал результаты голосования спикер Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина, конечно же, уверил россиян, что никакой заказной явки или результата не было. Песков отметил, что это подтверждают результаты голосования в Ненецком автономном округе, где большинство проголосовало против. Но при этом Песков полагает, что жители НАО выступили не против Путина. Причиной "протеста" на голосовании, по мнению Кремля, стало обсуждение возможного объединения региона с Архангельской областью.

Россияне не скрывают смеха сквозь слезы, которые возникли у них после циничного заявления Пескова и объявления результатов голосования. Они недоумевают, откуда ЦИК взял нужные Путину цифры, подчеркивая, что большинство людей голосовали против. Они хотят увидеть этих таинственных граждан, которые отдали Путину власть до 2036 года.

"Моноспектакль по заранее написанному сценарию удался", "Родился новый диктатор века", "И он не умрет, пока не разрушит полностью Россию. У него предназначение такое. Уничтожение России и русского народа. Это реинкарнация Гитлера", "Ни одного знакомого не было за! И знакомые знакомых голосовали против! Вероятно настоящий результат с точностью наоборот", "Называть антиконституционный переворот голосованием — это как-то неправильно, мне кажется", "Кто бы сомневался, что результаты будут другие", "Я, наверное , живу на другой планете. Вокруг меня почти все против", "Никто конечно не сомневался в художественных и прочих талантах ЦИК. Госзаказ есть госзаказ. Без массовых протестов ничего не изменится в этой стране", — делятся своим шоком россияне в соцсетях.

Напомним, накануне в России завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ, одной из которых было "обнуление" президентского срока Владимира Путина. За проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Таковы данные привела ЦИК РФ по итогам обработки 99,97% протоколов. В целом по России, по данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% проголосовавших.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского приготовили неприятный сюрприз Путину в ответ на незаконное голосование за изменение Конституции РФ в оккупированных Крыму и Донбассе.