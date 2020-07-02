В ОБСЕ назвали потери ВСУ в войне на Донбассе - шокирующие данные

Война на Донбассе, развязанная российским агрессором, продолжается с весны 2014 года. С того времени украинские силы потеряли погибшими 3 094 бойцов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

Такие данные привел генерал-лейтенант Леонид Голопатюк — руководитель Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ. Он выступил на онлайн-заседании Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ.

"Защищая свою независимость и территориальную целостность в противостоянии российской агрессии, моя страна вынуждена платить ужасную цену. В результате вооруженного конфликта, развязанного Россией уже погибло 3 094 и ранены почти 12 тысяч защитников Украины", — подчеркнул офицер.

Также зарегистрировано гибель 3 353 гражданских лиц. Количество раненых среди мирных жителей страны достигает 7 тысяч. Также 1,8 миллиона украинцев покинули свой родной регион через длительные бои и обстрелы.

Генерал-лейтенант назвал российское вторжение беспрецедентным инцидентом для системы безопасности сегодняшнего дня.

"Впервые после Второй мировой войны предпринята попытка изменить устоявшийся международный порядок в Европе, в том числе – военными средствами", — добавил Голопатюк.

На онлайн-встрече ОБСЕ он отметил, все происходит прямо на территории Европы и в XXI веке.

Против России с 2014 года действуют сокрушительные санкции, связанные с аннексией Крыма и последующей агрессией в отношении Украины. Такие ограничения поддержали в Евросоюз, США и других странах.

Как сообщал ONLINE.UA, украинские военнослужащие в зоне проведения Операции Объединенных сил вскоре получат необычайное усиление. Подразделениям предоставят американские противотанковые комплексы Javelin. Подробности — по ссылке на отдельный материал.