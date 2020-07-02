Боевики "ДНР" приняли новое скандальное решение против Украины

Российский глава Владимир Путин уже второй год раздает российские паспорта на Донбассе, продолжая эту незаконную паспортизацию и сейчас, несмотря на пандемию коронавируса. Сегодня стало известно, что боевики так называемой "ДНР", которых курирует Кремль, вывезли около тысячи жителей ОРДО в Ростовскую область, чтобы они получили российские паспорта. Российские оккупационные власти, несмотря на угрозу распространения коронавируса, приняли это очередное решение против Украины, чтобы как можно быстрее все жители оккупированного Донбасса незаконно получили российское гражданство, так как Путин планирует использовать их для своих корысных целей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на подконтрольные боевикам ресурсы.

Известно, что боевики привлекли 18 перевозчиков и 23 транспортных средства, чтобы вывезти украинцев в РФ за незаконными российскими паспортами, которые жителям Донбасса навязывает Путин. И это при том, что все КПВВ, через которые жители ОРДЛО могут попасть на подконтрольные Украине территории остаются закрытыми по причине коронавирусного карантина. За последний месяц, после того, как официальный Киев открыл пункты пропуска на Донбассе, в "ДНР" не пропустили и не выпустили ни одного украинца.

Напомним, Путин упростил получение российского паспорта жителям Донбасса весной 2019 года. Он решил сделать "россиянами" не только жителей ОРДЛО, но и всего Востока Украины.

Важно знать, что согласно украинскому законодательству гражданин Украины не имеет права иметь два гражданства. Следовательно, если гражданин Украины добровольно приобретает гражданство другого государства, то это является основанием для прекращения гражданства Украины. Однако прекратить гражданство определенного лица может только Президент Украины своим указом. Поэтому автоматически при получении паспорта другого государства паспорт Украины не аннулируется, но риски потерять гражданство Украины есть.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что уже более 100 тысяч украинцев, проживающих в ОРДЛО, получили паспорта РФ. Ни в Украине, ни в мире эти документы не признают. Официальный Киев называет паспорта РФ на Донбассе филькиной грамотой и никчемными бумажками, но призывает не осуждать и вдумчиво оценивать решение украинцев получить эти "документы". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба напоминает, что Россия грубо нарушает международное право, выдавая свои паспорта на Донбассе, но многим местным жителям ОРДЛО приходится их получать под давлением оккупантов, которых курирует Кремль.