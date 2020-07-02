Есть угроза - в Раде предупредили украинцев о новой масштабной проблеме

Народная избранница от фракции "Голос" Галина Васильченко поделилась с украинцами неожиданными данными — она заявила, что из-за отставки главы НБУ Якова Смолия и его заявления о систематическом политическом давлении отношения с МВФ могут очень ухудшиться. По ее словам, в МВФ может измениться мнение об Украине из-за событий, которые сейчас происходят в НБУ. Репутация Украины уже ухудшилась. Васильченко подчеркнула, что об окончательной отмене этой программы еще говорить рано, однако масштабная проблема уже налицо. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Она также обратила внимание на то, что пока неизвестно, поддержат ли нардепы отставку Смолия.

Она также обратила внимание на то, что пока неизвестно, поддержат ли нардепы отставку Смолия.

"Существенная угроза, конечно, существует. Теперь в глазах МВФ мы выглядим, как какие-то шулеры, поскольку буквально недавно подписали новое соглашение о сотрудничестве, где одним из ключевых условий является прежде всего политическая независимость", — подчеркнула Васильченко.

"Многие вещи станут очевидными после того, как у нас состоится заседание комитета. Буквально недавно господин Гетманцев написал нам о том, что созывает заседания комитета в 15:00", — заявила она и подчеркнула, что именно после этого заседания все должно стать понятным.

"Многие вещи станут очевидными после того, как у нас состоится заседание комитета. Буквально недавно господин Гетманцев написал нам о том, что созывает заседания комитета в 15:00", — заявила она и подчеркнула, что именно после этого заседания все должно стать понятным.

"Многие вещи станут очевидными после того, как у нас состоится заседание комитета. Буквально недавно господин Гетманцев написал нам о том, что созывает заседания комитета в 15:00", — заявила она и подчеркнула, что именно после этого заседания все должно стать понятным.

Народная избранница отметила, что если произойдет ремиссия гривны, то это все повлечет за собой следующие логические и экономические последствия: рост цен, инфляция и все связанные с этим процессы.

Как известно, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. Чиновник заявил, что он чувствует систематическое политическое давление. Что интересно, недавно Смолий подчеркнул, что намерен оставаться на посту главы до конца своей каденции — 2025 года.

Что важно понимать, 2 июля после заявления Якова Смолия гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала неожиданно заявил, что приостанавливает новые инвестиции в Украину. Он жалуется, что действующая украинская власть действует противоположно тому, как это делают инвесторы.

Как сообщал ONLINE.UA, в команде Владимира Зеленского наконец признались, почему уволился глава НБУ Яков Смолий.