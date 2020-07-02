Будет новая война - Саудовская Аравия пригрозила миру

На мировом рынке нефти назревает большая война. Саудовская Аравия снова выступила с жестким ультиматумом, пригрозив ркордно обвалить цены на нефть, если Ангола и Нигерия не сократят ее добычу в рамках соглшения ОПЕК+. Жесткая позиция фактического мирового лидера по добыче нефти может привести к новой ценовой войне с серьезными последствиями. И это после того, как только несколько дней назад цены на нефть начали восстанавливаться после разгромного падения в апреле. Новую угрозу по обвалу цен на нефть озвучил министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман аль-Сауд в ходе видеоконференции стран ОПЕК+, передает ONLINE.UA со ссылкой на Wall Street Journal.

"Королевство резко опустит цены на нефть и подорвет позиции двух нарушителей, если те пойдут против сделки. Мы знаем, кто ваши покупатели", — подчеркнул саудовский министр, комментируя позицию представителей Анголы и Нигерии.

Как известно, Ангола и Нигерия в основном продают свою легкую и дорогую нефть в Китай и Индию. Это крупнейшие импортеры нефти в мире, скидки для которых неизбежно обернутся нефтяной войной в глобальном масштабе.

Если Саудовская Аравия реализует угрозы, то африканские производители окажутся в числе наиболее пострадавших из-за низких цен на нефть после многих лет недостатка инвестиций и перерасхода. В МВФ уже отреагировали на ситуацию, отметив, что для них цены в 30-40 долларов за баррель сулят "серьезные проблемы" с госбюджетом, дыры которого они не смогут залатать, в отличие от Эр-Рияда, из-за отсутствия сотен миллиардов долларов в резерве.

Важно отметить, что мировые цены на нефть повышаются второй день подряд. 2 июля стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,21% и достигала отметки в 42,12 долларов за баррель. При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,13% — до 39,87 долларов за баррель.

Ранее ONLINE.UA сообщал, зачем Россия и Саудовская Аравия затеяли нефтяную войну. По мнению экспетов, таким образом Москва и Эр-Рияд хотели уничтожить американскую сланцевую промышленность.