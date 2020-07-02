Актер Уилл Смит отреагировал на измену жены с молодым певцом - детали

Голливудских супругов Уилла Смита и Джаду Пинкетт-Смит, которые прожили вместе целых 20 лет и успели воспитать двух прекрасных детей, многие считаю просто идеальным. Однако только недавно стало известно, что влюбленные пережили довольно неприятный период в их жизни — оказалось, что Джада изменяла Виллу с молодым певцом Августом Альсина.Про роман с 48-летней американской актрисой Джада Пинкетт-Смит 27-летний певец Август Альсины рассказал в эфире шоу The Breakfast Club’s, сообщает ONLINE.UA.

Он начал утверждать, что сблизился с замужней женщиной еще 4 года назад, однако не стал акцентировать, когда их отношения закончились. По словам Августа, об их романе знал муж любимой Уилл Смит, а пару познакомил сын супругов 21-летний Джейден Смит. Альсины отметил, на тот момент брак голливудской пары превратился в партнерство, поэтому актер не мешал чувствам влюбленных. Они даже отдыхали вместе на Гавайях и посещали церемонию BET Awards.