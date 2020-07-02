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Актер Уилл Смит отреагировал на измену жены с молодым певцом - детали

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Актер Уилл Смит отреагировал на измену жены с молодым певцом - детали Вілл Сміт (фото — з відкритих джерел)

Голливудских супругов Уилла Смита и Джаду Пинкетт-Смит, которые прожили вместе целых 20 лет и успели воспитать двух прекрасных детей, многие считаю просто идеальным. Однако только недавно стало известно, что влюбленные пережили довольно неприятный период в их жизни — оказалось, что Джада изменяла Виллу с молодым певцом Августом Альсина.Про роман с 48-летней американской актрисой Джада Пинкетт-Смит 27-летний певец Август Альсины рассказал в эфире шоу The Breakfast Club’s, сообщает ONLINE.UA.

Он начал утверждать, что сблизился с замужней женщиной еще 4 года назад, однако не стал акцентировать, когда их отношения закончились. По словам Августа, об их романе знал муж любимой Уилл Смит, а пару познакомил сын супругов 21-летний Джейден Смит. Альсины отметил, на тот момент брак голливудской пары превратился в партнерство, поэтому актер не мешал чувствам влюбленных. Они даже отдыхали вместе на Гавайях и посещали церемонию BET Awards. 

"Я фактически сел с Уиллом и поговорил о превращении их брака на партнерство. Он благословил меня", — утверждал Август Альсины.

Актер Уилл Смит отреагировал на измену жены с молодым певцом - детали (1)Что интересно, певец называет Джада Пинкетт-Смит самой большой любовью своей жизни, которой посвятил всего себя.
"Могу сейчас спокойно умереть, зная, что искренне отдал себя кому-то", — подчеркнул Альсины.
Кроме того, семью Уилла Смита Август Альсины считает близкими для себя людьми и относится к ним, как к семье. 
 
Как сообщал ONLINE.UA, талантливая певица Кэти Перри недавно призналась, что чуть не совершила самоубийство. По словам красавицы, 3 года назад она впала в депрессию, причиной которой стал разрыв с бойфрендом Орландо Блумом.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Вилл Смит, измена, семья, стосунка, Джада Пінкетт-Сміт, Август Альсина, Голливуд
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