В США отреагировали на возмутительное решение Путина по Крыму

Официальные власти США продолжают поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, поэтому мгновенно отреагировали на новое скандальное решение президента РФ Владимира Путина, который несколько дней назад запустил грузовые поезда по незаконно построенному Крымскому мосту. Вашингтон заявили Кремлю, что эти возмутительные действия и использование скандальной постройки в очередной раз напомнили всему миру о незаконном захвате и оккупации украинского Крыма Россией, на что последует реакция. Об этом говорится в заявлении посольства США 2 июля, передает ONLINE.UA.

"Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией. Это еще одна причина сохранения жестких санкций", – говорится в сообщении.

Как известно, Путин запустил грузовые поезда по Крымскому мосту 30 июня. Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 млн тонн грузов в год. По железной дороге оккупанты планируют возить продукты и сырье для промышленности.

Напомним, оккупанты открыли железную дорогу на Крымском мосту 23 декабря 2019 года при личном участии Путина. Глава Кремля проехал в кабине машиниста от оккупированной Керчи до станции Тамань в Краснодарском крае. В тот же день из Санкт-Петербурга на оккупированный украинский полуостров отправился первый российский поезд. Также на полуостров незаконно курсируют поезда из Москвы в Симферополь.

Украинская прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело за запуск российских поездов на украинский полуостров и незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Ответчиком в иске выступает компания "Гранд-Экспресс", которая является оператором перевозок из российского Санкт-Петербурга в аннексированный Крым по скандальному Крымскому мосту. В России это решение назвали "ничтожным жестом", за которым не последует никаких последствий.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США решили приблизить час расплаты Путина за агрессию. В Сенате уже зарегистрирован новый законопроект, который предусматривает введение индивидуальных санкций против главы Кремля, российских олигархов и политиков.