Просто ничтожно - Украина разнесла вдребезги новое циничное решение РФ

Украинская власть выступила с громким заявлением — она подчеркнула, что считает ничтожной попытку официальной Москвы в своей позиции относительно Договора по открытому небу легализовать аннексию Крыма. В Министерстве иностранных дел отметили, что попытки России задекларировать в рамках Договора по открытому небу так называемый "российский статус" части суверенной территории Украины в пределах Автономной Республики Крым и Севастополя имеют откровенно провокационный характер и направлены на подрыв этого Договора и установленного им режима открытого неба. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на то, что Россия стремится манипулировать положениями договора по открытому небу, что ставит под сомнение договороспособность РФ. Также в МИД подчеркнули, что поведение России свидетельствует о продолжении сознательного курса "на умышленное ухудшение климата доверия, безопасности и предсказуемости в регионе ОБСЕ".

"В феврале 2014 года, прикрываясь легендой "проведения военных учений" и "усиление мер безопасности в связи с проведением зимней олимпиады 2014 года в Сочи", Россия стянула к региону дополнительные военные силы, в частности подразделения аэромобильных войск, морской пехоты и сил специальных операций, совершившего внезапную военную интервенцию в Украине, захват государственных и военных объектов Украины и временную оккупацию Автономной Республики Крым и Севастополь", — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что начатая таким образом Россией в 2014 году гибридная война против Украины продолжается до сих пор. Вместо предотвращения кризисов и регулирования кризисных ситуаций, как это предусмотрено Договором по открытому небу, Москва пытается использовать этот международный договор в собственных целях — для легализации последствий противозаконной попытки аннексии временно оккупированной территории Украины.

"Действия России, связанные с продолжающейся военной агрессией против Украины в Донецкой и Луганской областях, с временной оккупацией Автономной Республики Крым и г.. Севастополь, не имеют ничего общего ни с буквой, ни с духом Договора по открытому небу, или другими международными договорами и договоренностями в сфере соблюдения баланса военной безопасности на региональном и глобальном уровне, контроля над вооружениями и военной сдержанности", — добавили украинские дипломаты.

Как сообщал ONLINE.UA, украинская власть обратилась к Евросоюзу из-за визита евродепутатов в оккупированный Крым — важные подробности можно найти в нашем материале.