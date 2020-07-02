Нужно потерпеть - Путин обратился к россиянам с новым резонансным призывом

Российский глава Владимир Путин добился обнуления своего президентского срока и уже прокомментировал результаты голосования в РФ, которые 2 июля объявила ЦИК. В связи со своим триумфом, которым шокировал самих россиян, глава Кремля решил обратиться к гражданам страны с резонансным призывом. Президент признал, что жизнь россиян действительно трудная и сложная, так как власть недорабатывает. Но он призвал людей потерпеть, так как "современная Россия находится еще в стадии формирования и становления, как в политической системе, так и в экономике, на что уже отреагировали граждане РФ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем — это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет. Жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее", — заявил Путин в обращении.

Но на этом циничное его циничное выступление не закончилось. Глава Кремля, с свойсвенной ему манере, оправдал игнорирование властями РФ насущных проблем российских граждан. Как оказалось, по его словам, проблема не в беспределе Кремля, а в том, что Россия еще формируется, поэтому россияне должны терпеть, пока государство не укрепится, так как многое в нем "сделано на живую нитку".

"Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие. Мы во многом еще очень уязвимы», поэтому стране нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов", — подытожил Путин.

Граждане РФ в шоке от очередного резонансного обращения Путина. Они напомнили главе Кремля, что именно он разрушил эти институты, что народу придется расхлебывать еще сто лет.

Так разрушил же, институты, планомерно. 20 лет наукрепляли так, что расхлебывать лет 100. Уязвимы — мы, вы то как раз "неприкосновенны непогрешимы и упакованы", в отличие от бесправного и нищего народа. Грустно это все, президент, верили же, искренне, многие, было дело. Грустно, что не использовали шанс, и теперь Конституция — это про Ельцина", "Балаган продолжается", "Театральный метод в безумстве Путина", "Мерзкая и лживая власть. Как противно...", — комментируют россияне выступление Путина.

Напомним, накануне в России завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ, одной из которых было "обнуление" президентского срока Владимира Путина. За проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Таковы данные привела ЦИК РФ по итогам обработки 99,97% протоколов. В целом по России, по данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% проголосовавших.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что россияне жестко отреагировали на результаты голосования в РФ, которые в Кремле назвали триумфом Путина.