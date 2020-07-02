В каком году Путин окажется в тюрьме - эксперт шокировал неожиданным прогнозом

Недавно международное сообщество всколыхнул новый громкий скандал, после того, как американские журналисты узнали от разведки Штатов, что Россия платила талибам за убийство военных США в Афганистане. Это расследование до сих пор активно обсуждают, более того — Конгресс настаивает на подробном докладе о ситуации от ЦРУ и других разведывательных структур. После этого могут прозвучать обвинения в сторону Трампа. Вполне возможно, что после допроса руководителей разведки США последствия ощутит и глава Кремля Владимир Путин. Таким мнением поделился политический эксперт и журналист Иван Яковина, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По его словам, выиграть выборы президента США, которые состоятся уже в ноябре 2020 года, с ярлыком "изменника родины" Трампу будет крайне сложно.

"Если демократы с ним покончат, когда в Белый дом придет новая администрация, прежде всего она вспомнит: "Кто же тот нехороший мальчик Вова, который платил террористам за убийство наших солдат?", — отметил аналитик.

Кроме того, Иван Яковина отметил, что в таком случае, как бы ни оправдывался и что бы не обещал глава Кремля, ему обязательно пришьют официальный статус спонсора терроризма. По мнению эксперта, после этого против путинского режима введут такие санкции, что российская экономика будет уничтожена за несколько месяцев. А все друзья российского президента или сбегут за границу, либо будут вынуждены запустить переворот.

"Поэтому если все сейчас пойдет по плану, то в 2021 году власть в России изменится, а Владимир Путин сядет в тюрьму", — прогнозирует Иван Яковина.

Напомним, что недавно издание The New York Times, ссылаясь на разведку США, опубликовало материал, в котором отмечается, что россияне платили талибам в Афганистане за убийства американских военных. Что интересно, эти данные сразу же передали американскому лидеру Дональду Трампу. Впрочем, его оппоненты предполагают, что он мог и раньше знать об этом.