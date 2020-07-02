Разумков собрал на срочное совещание депутатов Верховной Рады - что происходит

В четверг, 2 июля, Верховная Рада не успела рассмотреть все поправки в закону об игральном бизнесе, который стоял на повестке дня. Также нардепы не проголосовали за представление поставновления Владимира Зеленского об увольнении главы Нацбанка Якова Смолия, который накануне решил уйти в отставку. В связи с этим, спикер ВРУ Дмитрий Разумков после закрытия пленарного заседания парламента срочно собрал руководителей депутатских фракций и групп на совещание, а перед этим дал неотложное поручение Комитетам безотлагательно рассмотреть кадровые вопросы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Прошу безотлагательно 2 июля 2020 в рамках предмета ведения Комитета финансовой, налоговой и таможенной политики рассмотреть кадровые вопросы, которые относятся к конституционным полномочиям Верховной Рады и подать в установленном порядке предложения для рассмотрения на пленарном заседании парламента", — обратился к нардепам Разумков.

Напомним, 2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении главы Нацбанка Смолия, который накануне вечером подал в отставку из-за "систематического политического давления". Анонимные источники в президентской партии "Слуга народа" решились на неожиданное признание украинским СМИ — они заявили о том, что, вероятно, отставку главы Нацбанка Якова Смолия спровоцировал конфликт, возникший у него на днях с украинским лидером Владимиром Зеленским. Согласно последним данным, спор президента и председателя НБУ вроде произошел во время заседания Нацсовета реформ. У Смолия и Зеленского, в частности, состоялась напряженная беседа.

Ожидается, что Верховная Рада может отправить Смолия в отставку уже завтра, 3 июля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что послы Большой семерки экстренно обратились к команде Зеленского из-за отставки главы НБУ Смолия. Они сделали президенту Украины серьезное предупреждение.